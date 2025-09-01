Store pare-soleil manuel AMZ Komfort
Le store extérieur pare-soleil AMZ Komfort représente la solution optimale pour se protéger efficacement contre la chaleur excessive du soleil tout en maintenant une vue sur l'environnement extérieur. Il capte le rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne le vitrage et évacue la chaleur vers l'extérieur, assurant ainsi une protection efficace contre la chaleur pendant les journées ensoleillées. De plus, il offre un confort visuel en protégeant les yeux des effets néfastes des reflets, ce qui est particulièrement crucial lors de l'utilisation d'un ordinateur.
Le store extérieur AMZ Komfort est constitué d'une maille robuste et résistante aux conditions météorologiques. Il est enroulé sur un rouleau à ressort et placé dans un caisson en aluminium installé au-dessus de la fenêtre. Cette conception facilite la manipulation du store et permet l'utilisation d'un matériau plus large, assurant ainsi une protection solaire plus efficace à l'intérieur.
Le store extérieur AMZ Komfort peut être actionné manuellement ou à l'aide d'une canne (fournie).
Caractéristiques :
- Jusqu'à 8 fois plus efficace pour protéger contre la surchauffe par rapport aux rideaux intérieurs,
- Ombrage efficace tout en assurant une visibilité,
- Protection contre les rayons UV,
- Réduit le bruit des gouttes de pluie lorsqu'il est abaissé pendant la pluie,
- Protection optimale contre la chaleur excessive (rapport efficacité-prix),
- Installation facile - le store est monté de l'intérieur (il suffit de dévisser quatre vis et de les revisser dans les mêmes trous).
