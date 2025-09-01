ConnexionS'abonner
Fermer

Store pare-soleil manuel AMZ Komfort

FAKRO FRANCE
Partager : 

Le store extérieur pare-soleil AMZ Komfort représente la solution optimale pour se protéger efficacement contre la chaleur excessive du soleil tout en maintenant une vue sur l'environnement extérieur. Il capte le rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne le vitrage et évacue la chaleur vers l'extérieur, assurant ainsi une protection efficace contre la chaleur pendant les journées ensoleillées. De plus, il offre un confort visuel en protégeant les yeux des effets néfastes des reflets, ce qui est particulièrement crucial lors de l'utilisation d'un ordinateur.
Le store extérieur AMZ Komfort est constitué d'une maille robuste et résistante aux conditions météorologiques. Il est enroulé sur un rouleau à ressort et placé dans un caisson en aluminium installé au-dessus de la fenêtre. Cette conception facilite la manipulation du store et permet l'utilisation d'un matériau plus large, assurant ainsi une protection solaire plus efficace à l'intérieur.
Le store extérieur AMZ Komfort peut être actionné manuellement ou à l'aide d'une canne (fournie).

Caractéristiques :

  • Jusqu'à 8 fois plus efficace pour protéger contre la surchauffe par rapport aux rideaux intérieurs,
  • Ombrage efficace tout en assurant une visibilité,
  • Protection contre les rayons UV,
  • Réduit le bruit des gouttes de pluie lorsqu'il est abaissé pendant la pluie,
  • Protection optimale contre la chaleur excessive (rapport efficacité-prix),
  • Installation facile - le store est monté de l'intérieur (il suffit de dévisser quatre vis et de les revisser dans les mêmes trous).
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
FAKRO FRANCE - Batiweb

Fabricant de fenêtres de toit et d'escaliers escamotables. Née en 1986, Fakro est...

Impasse des Coutures Z.I.- Sud
77200 TORCY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.