Styrom "All-inclusive" table de coupe ITE

ROMUS
La table de découpe de polystyrène ITE la plus complète du marché.

Permet de réaliser des découpes techniques au fil chauffant. 

Coupe droite, oblique, d’onglet, 0 à 45°, sens à gauche et à droite.

Chauffe en 2 secondes. Travail à l’extérieur possible.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

2 règles de support rabattables : à gauche, L 810 mm de 0 à 45° pour poser la plaque de polystyrène / à droite, L 900 mm de 0 à 45° pour retenir la partie coupée.
Trépied composé de 2 pieds frontaux entièrement rabattables + 1 pied arrière.
1 fixation pour échafaudage.
1 arche de coupe verticale pour faire des coupes horizontales et des formes spécifiques (angles..)
Livré dans une mallette plastique à roulettes pour faciliter le transport.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

