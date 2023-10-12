Styrom "All-inclusive" table de coupe ITE

2 règles de support rabattables : à gauche, L 810 mm de 0 à 45° pour poser la plaque de polystyrène / à droite, L 900 mm de 0 à 45° pour retenir la partie coupée.

Trépied composé de 2 pieds frontaux entièrement rabattables + 1 pied arrière.

1 fixation pour échafaudage.

1 arche de coupe verticale pour faire des coupes horizontales et des formes spécifiques (angles..)

Livré dans une mallette plastique à roulettes pour faciliter le transport.