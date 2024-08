Système constructif autoporteur boîte dans la boîte

En exclusivité sur le marché, Knauf propose avec les systèmes Boîte dans la Boîte une réponse intégrant diverses configurations pré-calculées pour vous : jusqu'à 6 m en hauteur, 10 m de portée, le tout avec des composants standard (plaques, montants et profilés) en stock.

Grâce à ces nouvelles solutions, gagnez sur tous les plans : ni calcul ni démarches de validation, donc + facile, + rapide et + économique à concevoir comme à mettre en œuvre et aisément démontable si nécessaire !

Application :

Réalisation de locaux à usage de bureaux, laboratoire, stockage, etc. dans des locaux industriels ou autres locaux dont la hauteur sous plafond ou la charpente ne permet pas de s'y fixer.

Les + KNAUF :