Tapis technique ROMAT GT

La structure ouverte de ce tapis d'entrée permet de retenir efficacement les salissures et l'humidité en provenance de l’extérieur.

Protège les personnes en réduisant les risques de chutes et de glissades.

Diminue les coûts d’entretien du sol et augmente sa durée de vie.

Pour trafic piétonnier fréquent jusqu'à 500 passages jours.

Trafic chariot non motorisé : chaises roulantes, chariots de magasin, testé sur 100 000 passage et certifié Veritas pour 400 kg sur 4 roues.

Résistance au feu : Bfl-s1.

Pour des fosses de dimensions moyennes, dans les petites copropriétés, petits immeubles de bureaux, petits commerces proximité, bars, petits hôtels, crèches.

Utilisation en intérieur ou extérieur couvert.

Matériaux (détail) :

Matière : 100% Polyamide-Econyl et 30% aluminium recyclés.

Matière - Profiles : alu brut.

Matière - Inserts : inserts polyamide 6.6.

Sous-couche isolation acoustique : mousse de polyéthylène.

Labels & Certifications (détail) :