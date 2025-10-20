testo 175 T3 - Enregistreur de température

L'enregistreur de température testo 175 T3 est doté de deux raccords pour sondes thermocouples externes (type T ou K). Il convient ainsi parfaitement pour enregistrer la température sur deux canaux. Ceci est, p.ex., nécessaire lorsque le bon fonctionnement d'un système de chauffage doit être contrôlé. L'enregistreur de température mesure ici simultanément les températures des canalisations montante et descendante. Cet enregistreur de données peut également être utilisé pour le contrôle des processus de production industriels, lorsque la température des processus doit être contrôlée à différents endroits.

Technique de mesure extrêmement moderne et sécurité élevée des données

Les sondes thermocouples externes peuvent être sélectionnées dans notre large gamme de sondes et commandées en complément de l'enregistreur de données. Vous êtes ainsi libre de décider vous-même de ce que votre enregistreur de données doit réellement pouvoir faire. Nous proposons, e.a., des sondes de contact, des sondes d'ambiance, ainsi que des sondes d'immersion / de pénétration. L'étendue de mesure et la précision dépendent de la sonde thermocouple choisie. Il est en principe possible, avec des sondes adéquates, de procéder à des mesures entre -50 et +1 000 °C.

L'écran détaillé vous permet d'afficher les valeurs de mesure actuelles, les valeurs min./max., les limites réglées, les violations des limites et l'autonomie restante des piles. Vous avez ainsi la possibilité de consulter les valeurs importantes à tout moment et ne devez pas consulter les données de l'enregistreur de température sur PC à chaque contrôle rapide des données.

L'autonomie de jusqu'à 3 ans des piles, ainsi que la mémoire de données étendue de l'appareil permettant d'enregistrer jusqu'à 1 million de valeurs de mesure sont très confortables pour l'utilisateur : en effet, même avec des intervalles de mesure courts, une consultation de l'enregistreur de température n'est nécessaire que relativement rarement. Des piles standard (AAA) peuvent être utilisées pour l'enregistreur de température et peuvent être remplacées par l'utilisateur lui-même. Très pratique lorsque les enregistrements sont effectués dans des environnements sales et poussiéreux : l'enregistreur d température est protégé contre la pénétration de poussières et les projections et jets d'eau conformément à l'indice de protection IP 65.

Bon à savoir : même lorsque les piles sont vides et lorsque vous remplacez celles-ci, les données de mesure enregistrées ne sont jamais perdues. Vous pouvez ainsi compter sur une sécurité élevée de vos données lorsque vous utilisez cet enregistreur de température.

Programmation et évaluation de l'enregistreur de température

Pour la programmation et la consultation de votre enregistreur de données, ainsi que pour l'analyse des données de mesure sur PC, vous pouvez choisir entre trois versions d'un même logiciel :

Logiciel ComSoft Basic – à télécharger gratuitement – pour la programmation rapide de l'enregistreur de données et une analyse aisée des données

Logiciel ComSoft Professional – disponible en option – pour différentes possibilités d'analyse détaillée des valeurs de température

Logiciel ComSoft CFR 21 Part 11 – disponible en option – pour répondre idéalement aux exigences spécifiques de la CFR 21 Part 11 dans le secteur pharmaceutique

Contenu de la livraison

Enregistreur de température testo 175 T3, enregistreur de température à 2 canaux avec raccords externes pour capteurs (thermocouples de types K et T), support mural, cadenas, piles et protocole d’étalonnage. Attention : au moins une sonde thermocouple externe (option) doit être raccordée pour la mise en service de l'enregistreur de température. Vous avez en outre besoin d'un câble USB (option) pour programmer et consulter votre enregistreur de données. Ces sondes, ainsi que le câble USB, peuvent être commandés avec votre enregistreur de température. Le câble USB (ou la carte SD également disponible en option) vous permet également de transférer les données de mesure sur votre PC.

Matériaux (détail) :

Boîtier ABS/PC

capteur thermocouple type K (NiCr-Ni)

cordon PVC

fixation Velcro textile

indice de protection IP65

Labels et certifications (détail) :