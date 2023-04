Tubes LED EXT 100% gradables

Avec l’arrêt programmé des tubes fluorescents T5 et T8 en 2023, une des solutions consiste au passage en tubes LED. LEDVANCE vous propose une association tube LED (T5 ou T8) et alimentation 100% compatible pour vous offrir une gradation sans scintillement.

Conservez le luminaire et associez l’alimentation et le tube LED EXTERNE qui sont parfaitement optimisés - la compatibilité est garantie. De plus, l’alimentation étant équipée d’un commutateur « DIP SWITCH », elle peut accueillir des tubes LED T5 et T8 « externes » de puissances différentes après réglage et ceci, pour des luminaires avec un ou deux tubes.

Enfin, la possibilité d’un pilotage DALI 2 permettra un contrôle précis pour des applications en industrie, en logistique ou encore en grande distribution.