Valorisation des déchets du bâtiment dans une logique d'économie circulaire - ENV60

Catégorie : Formation continue

Poussé par un contexte largement favorable au vu des objectifs législatifs nationaux et européens, la valorisation des déchets du BTP est au centre des réflexions sur l’économie circulaire dans le bâtiment.



De nombreuses initiatives se mettent en place afin de d’atteindre un fort niveau de valorisation des déchets ou d’orienter leur valorisation vers un recyclage et un réemploi.



Des outils et méthodes existent déjà pour valoriser de manière optimale les déchets du BTP dans un modèle économique compétitif, afin d’atteindre les objectifs de valorisation fixés par la loi de transition énergétique.



Objectifs :

Maitriser le contexte règlementaire lié à la gestion des déchets.

Identifier les étapes clés pour valoriser les déchets dans une logique d’économie circulaire.

Comprendre les outils disponibles pour la valorisation des déchets et l’intégrer dans les marchés.

Bénéficier du retour d’expérience d’opérations exemplaires sur la valorisation des déchets.

Diplôme préparé : Autre Thème : Développement durable et rénovation Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Connaissance générale des enjeux liés à la gestion des déchets. Publics ciblés : Maitres d’ouvrage : Foncières - investisseurs - collectivités locales administrations - AMO - Programmistes, Maîtres d’œuvre : architectes - économistes - ingénieurs de bureaux d’études Entreprises de bâtiments

Programme :