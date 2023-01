Volet aluminium TAOS®

TAOS® est une gamme complète de volets aluminium coulissants et battants (1, 2, 3 ou 4 vtx), offrant un large choix de modèles.



Aussi bien adaptés au neuf qu'à la rénovation, les volets alu TAOS® disposent d'un large choix d'options et d'accessoires faciles à mettre en œuvre.



Robuste et ne nécessitant qu'un entretien réduit, les volets aluminium TAOS® garantissent une parfaite étanchéité et occultation des ouvertures de l'habitation, et sont disponibles dans plus de 400 couleurs et finitions exclusives Profils Systèmes (garanties jusqu'à 25 ans).



Fabrication Française et écoresponsable.

Volet coulissant TAOS ® :

Pleins à lames verticales,

Pleins à rupture thermique,

Pleins avec panneaux sandwich isolants

Persiennées occultantes

Persiennées ajourées

Persiennées orientables

Lames orientables de hauteur 100 mm

Volet battant TAOS ® :

Pleins, avec lame à rupture thermique

Pleins, lames horizontales ou verticales

Pleins, avec panneaux sandwich isolants

Avec barres et écharpes

Droits ou cintrés

Persiennées occultantes

Persiennées ajourées

Persiennées orientables

Ouvrants à la niçoise

Dimensions maximales 2 vantaux :



→ Volet battant TAOS®

H2500 x L2000 mm (charge maxi par vantail : 50 kg)

→ Volet coulissant TAOS®