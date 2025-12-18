Holcim accentue sa présence au Pérou en acquérant Cementos Pacasmayo pour 550 millions de dollars. Avec cette opération, le géant suisse des matériaux de construction consolide sa position en Amérique latine, où les grands projets d’infrastructures sont jugés les plus rentables.

Le géant suisse des matériaux de construction Holcim se renforce au Pérou en prenant une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo. Cette transaction est « pleinement en ligne » avec la logique d'accélération de son expansion en Amérique latine, selon le directeur général d'Holcim, Miljan Gutovic.

Un porte-parole du groupe a annoncé mardi 16 décembre la participation de Holcim à 50,1 % dans le groupe péruvien valorisé à 1,5 milliard de dollars (ou 1,2 milliard d'euros). Après déduction de la dette, cette valorisation est chiffrée à 1,1 milliard de dollars. Holcim va donc débourser environ 550 millions de dollars (environ 470 millions d'euros) pour cette acquisition.

Un groupe qui emploie 2 000 personnes

Le groupe avait déjà pris pied au Pérou l'an passé en rachetant les cimentiers Comacsa et Mixercon, et s'y était encore renforcé en avril 2025 en reprenant le fabricant de solutions murales Compañía Minera Luren.

Coté à la Bourse de Lima et à la Bourse de New York, Cementos Pacasmayo devrait atteindre un chiffre d'affaires de 630 millions de dollars (environ 537 millions d'euros) en 2025. Le groupe, qui emploie environ 2 000 personnes, dispose de trois cimenteries avec une capacité de production d'environ 5 millions de tonnes par an ainsi que de 28 sites de béton prêt à l'emploi et de béton préfabriqué, détaille Holcim dans le communiqué.

Holcim veut renforcer sa présence en Amérique latine

Holcim espère finaliser l'acquisition dès début 2026 et tirer 40 millions de dollars (environ 34 millions d'euros) de synergies dès la troisième année.

Cette acquisition « marque une autre étape significative dans l'expansion d'Holcim en Amérique latine », a réagi Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, qui juge cette transaction « stratégiquement et financièrement » avantageuse. Elle lui permet de « renforcer sa présence dans une des régions les plus profitables du groupe », ajoute-t-il.

L'Amérique latine fait partie des axes prioritaires du groupe, notamment au vu du potentiel qu'y offrent les grands projets d'infrastructures. À 08 H 14 GMT, l'action s'adjugeait 1,05 % à 76,76 francs suisses, alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, gagnait 0,42 %.

Par Raphaël Barrou (avec l'AFP)