Le constructeur uruguayen d'infrastructures Saceem sera bientôt absorbé par le groupe français du BTP NGE. Une opération qui gonflerait le chiffre de ce dernier à l'international.

Il s'agira de la plus grosse opération de croissance externe, à l'international, de Nouvelles générations d'entrepreneurs (NGE). Le major du BTP français a annoncé le 1er octobre le futur rachat de Saceem, constructeur ports, de ponts et divers infrastructures (industrie, télécommunications, ouvrages hydrauliques) en Uruguay.

Une opération déjà approuvée par les autorités locales compétentes. La finalisation de l'achat dépend cependant de « conditions suspensives usuelles », d'après le communiqué de NGE.

Vers plus d'envergure à l'international

Si le montant de l'acquisition n'est pas dévoilé, nous savons que la société sudaméricaine a réalisé, en 2024, 350 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui revient à 300 millions d'euros au cours du 1er octobre.

L'acquisition de Saceem gonflerait le chiffre international du groupe NGE à «un peu plus de 700 millions d'euros en 2025 ». Côté effectif, 1 800 salariés rejoindraient le giron de NGE à l'international, pour un total de 5 800 personnes.

En sachant que NGE rassemble 26 000 salariés sur 20 pays et 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. 72 % du groupe français est détenu par ses fondateurs, et 28 % par le fonds d'investissement français Montefiore.



