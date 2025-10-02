ConnexionS'abonner
Fermer

Le major français du BTP NGE va acquérir le géant uruguayen Saceem

Acquisition
Par Virginie Kroun
Publié le 02 octobre 2025
Mis à jour le 02 octobre 2025 à 17h12
Partager : 
Le constructeur uruguayen d'infrastructures Saceem sera bientôt absorbé par le groupe français du BTP NGE. Une opération qui gonflerait le chiffre de ce dernier à l'international.
©Adobe Stock - Pont Laguna Garzón, en Uruguay
©Adobe Stock - Pont Laguna Garzón, en Uruguay

Il s'agira de la plus grosse opération de croissance externe, à l'international, de Nouvelles générations d'entrepreneurs (NGE). Le major du BTP français a annoncé le 1er octobre le futur rachat de Saceem, constructeur ports, de ponts et divers infrastructures (industrie, télécommunications, ouvrages hydrauliques) en Uruguay. 

Une opération déjà approuvée par les autorités locales compétentes. La finalisation de l'achat dépend cependant de « conditions suspensives usuelles », d'après le communiqué de NGE.

Vers plus d'envergure à l'international

 

Si le montant de l'acquisition n'est pas dévoilé, nous savons que la société sudaméricaine a réalisé, en 2024, 350 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui revient à 300 millions d'euros au cours du 1er octobre.

L'acquisition de Saceem gonflerait le chiffre international du groupe NGE à «un peu plus de 700 millions d'euros en 2025 ». Côté effectif, 1 800 salariés rejoindraient le giron de NGE à l'international, pour un total de 5 800 personnes. 

En sachant que NGE rassemble 26 000 salariés sur 20 pays et 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. 72 % du groupe français est détenu par ses fondateurs, et 28 % par le fonds d'investissement français Montefiore.

 
 

Sur le même sujet

Romuald Hugues à la présidence de TSO

Nomination

Depuis cette année 2024, la présidence de TSO - groupe spécialiste des mobilités ferroviaires absorbé par NGE en 2011 - est assurée par Romuald Hugues. Une suite logique pour l’ancien vice-président de...


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.