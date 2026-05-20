NGE lance un job tour, échelonné en plusieurs étapes jusqu'à fin 2026. Objectif : recruter 3 000 compagnons ouvriers. Découvrez les premières dates.

3 000 compagnons ouvriers. Tels sont les effectifs que Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE), major du BTP, veut embaucher. D’où l’organisation d’un job tour à travers la France, prévu jusqu’à fin 2026.

« Avec ce job tour, notre ambition est simple : rendre l’information accessible à tous et aller au-devant des talents. Les métiers du BTP sont souvent méconnus alors qu’ils offrent de véritables perspectives. En nous déplaçant directement sur le terrain, au plus près des candidats, nous voulons créer des rencontres concrètes, lever les freins et donner à chacun l’opportunité de se projeter dans nos métiers », expose Laurence Lelouvier, directrice des ressources humaines NGE.

En 2022, NGE visait 5 000 embauches, ciblant notamment les jeunes talents.

Deux premières étapes : en Loire-Atlantique et dans les Pyrénées Orientales

Deux camions électriques NGE sillonneront la France en partenariat avec l’association nationale pour le développement du sport dans l’apprentissage (Andsa).

Première étape ce 21 mai à Argelès-sur-Mer (Pyrenées-Orientales). La journée sera d’alleurs dédiée à la 5ème édition de l’événement « Les Apprenties à l’Honneur », mêlant sport et apprentissage, pendant laquelle des candidats pourront découvrir des métiers du groupe.



Cap le 28 mai à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique). NGE profitera du Championnat de France de Football sur place pour « répondre aux besoins de ses entités dans cette région ».

D’autres dates sont ensuite prévues (mais peuvent évoluer) :

À Poix-Terron (Ardennes), du 29 juin au 3 juillet , où se tiendra également le Raid des aventuriers, tournoi adressé aux apprentis. Des apprentis des équipes NGE vont participer à ces épreuves ;

, où se tiendra également le Raid des aventuriers, tournoi adressé aux apprentis. Des apprentis des équipes NGE vont participer à ces épreuves ; En dehors de ces réjouissances sportives, le job tour de NGE s’établira à Blois (Loir-et-Cher), les 11 et 12 juin

À Amiens (Somme) du 15 au 21 juin , en collaboration avec le CFA local ;

, en collaboration avec le CFA local ; À Mallemort (Bouches-du-Rhône) , du 26 juin au 1er juillet, en partenariat avec l’établissement public de formation aux TP ;

, du 26 juin au 1er juillet, en partenariat avec l’établissement public de formation aux TP ; À Carcassone (Aude), du 2 au 5 juillet ;

; À Toulouse (Haute-Garonne), le 7 juillet.

D’autres étapes seront prévus à la rentrée jusqu’à fin 2026.

Rappelons que selon une étude Hello Work, le BTP reste le métier qui recrute le plus en intérim.