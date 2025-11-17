Heidelberg Materials France expose son savoir-faire à ARTIBAT
Publié le 17 novembre 2025
Heidelberg Materials France, acteur majeur du secteur, confirme son engagement pour la qualité, la performance et la durabilité.
À ARTIBAT 2025, la marque dévoile des solutions pensées pour répondre aux enjeux actuels du marché : efficacité, design et responsabilité.
Une présence forte, portée par la passion et l’expertise de ses équipes.
Parce qu’ARTIBAT 2025 est plus qu’un salon : c’est le rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment, et Heidelberg Materials France y démontre toute sa capacité d’innovation.
Cette vidéo en est la preuve : une immersion inspirante au cœur de la performance et du savoir-faire français.
