Heidelberg Materials France expose son savoir-faire à ARTIBAT

Publié le 17 novembre 2025

Découvrez en vidéo l’énergie du salon ARTIBAT et les innovations d’Heidelberg Materials France pour construire le bâtiment durable de demain.

Heidelberg Materials France, acteur majeur du secteur, confirme son engagement pour la qualité, la performance et la durabilité.

À ARTIBAT 2025, la marque dévoile des solutions pensées pour répondre aux enjeux actuels du marché : efficacité, design et responsabilité.

Une présence forte, portée par la passion et l’expertise de ses équipes.

Parce qu’ARTIBAT 2025 est plus qu’un salon : c’est le rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment, et Heidelberg Materials France y démontre toute sa capacité d’innovation.
Cette vidéo en est la preuve : une immersion inspirante au cœur de la performance et du savoir-faire français.

 

Pour en savoir plus

