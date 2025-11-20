Après un été resplendissant, la dynamique des matériaux de construction se refroidit, d’après la dernière conjoncture Unicem. En septembre, le granulat se stabilise tant bien que de mal, tandis que le BPE s’inscrit à la baisse, bien que modérée.

« Une conjoncture discordante, à l’image du climat politique ». Ainsi résume l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) son bilan de septembre.

Si le marché constructif montre des signes – bien que fragiles – de remontée. Les travaux publics, de leur côté, ralentissent à cause, notamment, de l’instabilité budgétaire et sans boom, pourtant attendu à l’approche des municipales 2026.

« Alors que les discussions et tractations parlementaires se poursuivent, que les tentatives pour arracher un hypothétique consensus politique se multiplient, alors que les délais pour ficeler des compromis sur les dépenses et recettes du futur budget de l’État se resserrent, le monde économique reste suspendu au contenu et au vote de la future loi de Finances 2026», est-il développé en préambule de la conjoncture.

Quasi-stabilité pour le granulat

Il n’empêche que les matériaux de construction « sortent très graduellement de leur léthargie sans pour autant décrire un franc mouvement de reprise».

Une tendance modérée que l’on voit dans les évolutions mensuelles. De août à septembre, la production de granulats gagne +0,4 % (données CVS-CJO), après deux hausses consécutives les deux mois précédents.

Le niveau reste inférieur de 1,4 % comparé à celui de l’an passé, alors qu’au troisième trimestre 2025, ce segment d’activité grimpe très légèrement (+0,8 %) par rapport second trimestre. Résultats : les volumes trimestriels régressent de 2,1 %, face à ceux produits un an auparavant.

Sur neuf mois, la stabilité se confirme en glissement annuel (0,2 %) sur l’activité granulats. Pareil en cumul sur les douze derniers mois (+0,1%).

Baisse atténuée de l’activité BPE

Le bilan du béton prêt à l’emploi (BPE) n’est guère réjouissant, avec des livraisons en recul de 4,1 % d’août à septembre. Le repli s’atténue cependant à -2,2 % en rythme annuel, contre 11,9 % un an plutôt.

Embellie toutefois à l’échelle trimestrielle, où la production de BPE se redresse (+1,4 %), bien qu’elle cède 3,3 % sur une année. Le cumul des livraisons de BPE sur 12 mois enregistre -4,6 % et se limite à -3,7 % de janvier à septembre 2025.

« Comme pour les granulats et le BPE, le trend baissier s’atténue : en cumul sur les huit premiers mois de l’année, le recul atteint - 1,3 %, un rythme moins négatif que sur douze mois glissants (-2%). Le redressement est d’ailleurs beaucoup plus marqué pour certains matériaux qui composent le panier de l’indice, comme les tuiles et briques ou la pierre taillée qui ont renoué avec des évolutions positives », lit-on dans la conjoncture.

Au total, l’indicateur matériaux (83,8) conserve un niveau similaire à celui de juillet, point le plus haut de l’année (-0,1 %, données CVS-CJO). Il baisse toutefois de 0,9 % face l’indice d’août 2024. « Cependant, en glissement trimestriel, l’index progresse de 1 % mais reste en retrait de -1 % sur un an », souligne l’Unicem.

Par Virginie Kroun