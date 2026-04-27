Saint-Gobain : ventes en baisse de 4,9 % au T1 mais recul moins fort qu’attendu

Les ventes de Saint-Gobain reculent de 4,9 % au premier trimestre, pénalisées par l’euro fort et la météo. Le groupe note cependant un recul « moindre qu’attendu ».

Les ventes du groupe Saint-Gobain ont enregistré un recul de 4,9 % au premier trimestre, pour s’établir à 11,14 milliards d’euros. Cette baisse s’explique notamment par la vigueur de l’euro, ainsi que par des conditions météorologiques extrêmes survenues en début d’année en Europe et en Amérique du Nord.

Dans un communiqué publié jeudi, le groupe français indique que ses ventes, en recul de 2,3 % à données comparables, ont enregistré un repli « moindre qu’attendu ».

Le groupe précise par ailleurs avoir annoncé à ses clients « dès le mois de mars de nouvelles hausses de prix », justifiées par la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, « désormais attendus en inflation sur l’année » à la suite du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Au T1, les prix sont restés stables

Saint-Gobain indique ainsi anticiper un écart entre l’évolution de ses coûts et celle de ses prix de vente « légèrement positif sur l’année ». Au premier trimestre, les prix sont restés stables.

Dans le détail géographique, les activités du groupe ont été affectées par des conditions climatiques défavorables en Europe et en Amérique du Nord, comme il l’avait anticipé fin février lors de la publication de ses résultats annuels pour 2025.

Le spécialiste des matériaux de construction indique viser une marge brute d’exploitation — indicateur clé de rentabilité — supérieure à 15 % en 2026, un objectif déjà annoncé en février.

Le groupe anticipe une amélioration progressive de son activité en Europe. En Amérique du Nord, il prévoit en revanche une « poursuite du repli du marché au premier semestre » en 2026. À l’inverse, la croissance devrait se poursuivre dans le reste du monde, « tirée notamment par l’Inde, l’Asie du Sud-Est et le Mexique ».

En 2025, Saint-Gobain, qui emploie plus de 161 000 personnes dans 80 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 46,5 milliards d’euros, pour un bénéfice net en hausse de 1,4 %, à 2,9 milliards d’euros.

Le groupe avait également indiqué prévoir le versement d’un dividende de 2,30 euros par action, contre 2,20 euros au titre de 2024, sous réserve de son approbation lors de l’assemblée générale prévue le 4 juin prochain.

Avec AFP