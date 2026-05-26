Fortes chaleurs : la FNTP appelle à mieux protéger les salariés sur les chantiers

La FNTP appelle les entreprises et donneurs d’ordre à adapter les chantiers face aux fortes chaleurs pour protéger les salariés.

Dans un communiqué diffusé le 23 mai, à l'occasion du premier épisode de fortes chaleurs de l'année touchant une large partie du territoire, la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a appelé à une mobilisation collective pour protéger les travailleurs exposés aux risques liés aux températures extrêmes.

La fédération se prévaut d'une démarche anticipatrice sur le sujet : « Le secteur des travaux publics n'a pas attendu les dernières évolutions réglementaires pour faire de la prévention de ce risque une priorité. Dès 2023, la FNTP s'est mobilisée pour accompagner les entreprises dans son appropriation afin de permettre, autant que possible, le maintien de l'activité dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et la sécurité des salariés. »

Il faut dire que les entreprises du secteur sont en première ligne face aux aléas climatiques, dont l'intensité et la fréquence croissantes rendent l'adaptation des pratiques de plus en plus nécessaire.

Hydratation, rotations, mécanisation : les bons réflexes sur chantier en cas de fortes chaleurs

Sur le plan opérationnel, la FNTP invite les entreprises à veiller à l'hydratation des salariés, à organiser des pauses régulières et des rotations de tâches, et à recourir à la mécanisation lorsque cela est possible. L'aménagement des horaires de travail est également recommandé, en privilégiant les heures les plus fraîches de la journée.

Pour accompagner ses adhérents, la fédération met à leur disposition un rétroplanning de prévention des risques liés aux fortes chaleurs ainsi qu'une grille d'aide à la décision pour évaluer les conditions de poursuite de l'activité.

La prévention, l'affaire de toute la filière

En cas de vigilance rouge, la FNTP est par ailleurs claire sur les priorités : si les mesures de prévention s'avèrent insuffisantes pour garantir la sécurité des personnels, elle « recommande aux entreprises de suspendre leurs activités ».

Le président de la FNTP, Alain Grizaud, insiste quant à lui sur la nécessité d'une réponse collective, qui ne saurait reposer sur les seules entreprises de travaux publics : « Face à cette nouvelle réalité, nos entreprises doivent adapter leurs pratiques pour garantir la sécurité des salariés. Cela suppose davantage d'agilité pour évaluer, au quotidien, notre capacité à maintenir l'activité dans de bonnes conditions. Mais cette démarche doit être collective : les donneurs d'ordre doivent pleinement accompagner les démarches de prévention engagées par les entreprises, notamment en permettant l'adaptation des horaires de travail et de l'organisation des chantiers. C'est ensemble que nous construirons une véritable culture partagée de la prévention. »