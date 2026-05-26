Nicolas Muller nommé directeur régionale Alsace de Bouygues Bâtiment Nord-Est
Bouygues Bâtiment Nord-Est annonce la nomination de Nicolas Muller à sa direction régionale Alsace. Diplômé de l'ESTP Paris et titulaire d'un DESS de l'IAE de Strasbourg, il dispose de plus de 20 ans d'expérience de le secteur de la construction et de l'immobilier.
Nicolas Muller a débuté sa carrière chez Pertuy Construction, filiale de Bouygues Construction, avant de rejoindre Urban Dumez, filiale de Vinci Construction en Alsace, comme directeur travaux. Son parcours l'a ensuite amené à travailler comme directeur opérationnel en Alsace et en Lorraine pour Nexity.
Nicolas Muller occupe ses fonctions depuis le 18 mai
Dans son communiqué annonçant la nouvelle, Bouygues Bâtiment Nord-Est met ainsi en avant son expérience dans la région et sa « connaissance approfondie du tissu économique alsacien et des enjeux du territoire ». Sa prise de fonction a eu lieu le 18 mai dernier.
Matthieu Schneider, le directeur général adjoint de Bouygues Bâtiment Nord-Est, estime que l'Alsace constitue un territoire stratégique pour l'antenne régionale aux 1 000 collaborateurs. « Cette nomination s’inscrit dans une volonté de continuité et de proximité avec nos clients et partenaires locaux. Grâce à son expérience et à sa connaissance fine du territoire, Nicolas Muller accompagnera la poursuite de nos activités et de notre développement en Alsace. »
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Alsace
- Nomination
- Bouygues Construction
- Afficher plus
Moderniser les écoles : Bouygues Construction fait le point
Entre construction et rénovation, Bouygues Construction dresse le bilan de ses ouvrages scolaires. L'occasion d'aborder l'épineux chantier de modernisation des écoles.
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES acquiert SEA PRODUCTIQUE pour renforcer son expertise industrie 4.0
Bouygues Energies & Services annonce l’acquisition de la société SEA PRODUCTIQUE, intégrateur reconnu de solutions en robotique, automatisme et informatique industrielle. Cette acquisition démontre l’ambition...
Un nouveau PDG à la tête de Doka : Robert Hauser
Doka, l’entreprise internationale spécialisée dans les solutions de coffrage et d’étaiement, a un nouveau PDG depuis le 1er juillet 2021. Présent dans l’entreprise depuis 2018, Robert Hauser avait rejoint...
Aurélie Tricoire, nouvelle directrice de l'École supérieure du bois
L'École supérieure du bois a annoncé la nomination de sa nouvelle directrice : Aurélie Tricoire, directrice commerciale régionale pour Engie solution depuis deux ans.