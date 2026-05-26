Bouygues Bâtiment Nord-Est nomme Nicolas Muller à la direction régionale Alsace.

Bouygues Bâtiment Nord-Est annonce la nomination de Nicolas Muller à sa direction régionale Alsace. Diplômé de l'ESTP Paris et titulaire d'un DESS de l'IAE de Strasbourg, il dispose de plus de 20 ans d'expérience de le secteur de la construction et de l'immobilier.

Nicolas Muller a débuté sa carrière chez Pertuy Construction, filiale de Bouygues Construction, avant de rejoindre Urban Dumez, filiale de Vinci Construction en Alsace, comme directeur travaux. Son parcours l'a ensuite amené à travailler comme directeur opérationnel en Alsace et en Lorraine pour Nexity.

Nicolas Muller occupe ses fonctions depuis le 18 mai

Dans son communiqué annonçant la nouvelle, Bouygues Bâtiment Nord-Est met ainsi en avant son expérience dans la région et sa « connaissance approfondie du tissu économique alsacien et des enjeux du territoire ». Sa prise de fonction a eu lieu le 18 mai dernier.

Matthieu Schneider, le directeur général adjoint de Bouygues Bâtiment Nord-Est, estime que l'Alsace constitue un territoire stratégique pour l'antenne régionale aux 1 000 collaborateurs. « Cette nomination s’inscrit dans une volonté de continuité et de proximité avec nos clients et partenaires locaux. Grâce à son expérience et à sa connaissance fine du territoire, Nicolas Muller accompagnera la poursuite de nos activités et de notre développement en Alsace. »