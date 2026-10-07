FILTERSTOP® : filtrer efficacement dans un espace réduit

Filtrer sans multiplier les composants

Dans une installation hydraulique, les impuretés véhiculées par le fluide peuvent perturber le fonctionnement des différents équipements. Leur filtration doit donc être prise en compte dès la conception du circuit, avec une contrainte supplémentaire lorsque l'espace disponible est limité.

FILTERSTOP® apporte une réponse particulièrement compacte à cette problématique.

Sa conception associe :

Une maille filtrante en inox,

Une vanne à sphère qui fait office de mécanisme d’arrêt,

Un accès au filtre simplifié.

Cette architecture est particulièrement intéressante dans les environnements où chaque centimètre disponible compte.

Une filtration mécanique à 160 µm

Au cœur du dispositif, une cartouche en acier inoxydable assure la filtration mécanique des impuretés. Ses mailles de 160 µm retiennent les particules dès leur passage dans le filtre.

La surface filtrante a également été conçue pour répartir les impuretés tout en préservant la circulation du fluide. Avec un filtre propre, le produit présente un Kv de 7,2 m³/h et offre de faible perte de charge.

FILTERSTOP® peut être utilisé avec de l'eau ou de l'eau glycolée jusqu'à 30 %. Il accepte une pression maximale de 10 bar et une température de 0 à 90 °C en eau technique. Pour une utilisation avec de l'eau sanitaire, les valeurs sont respectivement de 16 bar et de 5 à 40 °C. Deux raccordements sont proposés : 3/4" F et 1" F.

Un format pensé pour les espaces contraints

La compacité ne concerne pas uniquement les dimensions du produit. FILTERSTOP® ne comporte pas de levier d'ouverture latéral : son mécanisme d'arrêt est manœuvré à l'aide d'une clé. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir le débattement habituellement requis pour la rotation d'un levier.

Autre particularité : la cartouche filtrante s'extrait par l'avant. L'accès au filtre reste ainsi possible lorsque l'environnement immédiat de la canalisation laisse peu de place pour intervenir.

Le filtre peut par ailleurs être installé dans différentes positions, à condition de respecter le sens de circulation indiqué sur son corps. Cette souplesse de montage est illustrée dans la documentation technique et facilite son intégration à différentes configurations hydrauliques.

Isoler uniquement le filtre pour intervenir

L'entretien a également été intégré à la conception du produit. La vanne à sphère permet d'isoler le filtre avant son ouverture. Le mécanisme maintient la vanne fermée pendant le retrait de la cartouche afin de limiter les écoulements indésirables lors de l'intervention.

Une vis permet ensuite d'évacuer la pression présente dans le filtre avant son démontage. Une fois extraite, la cartouche peut simplement être nettoyée à l'eau courante, puis remise en place.

FILTERSTOP® combine ainsi dans un encombrement réduit les fonctions nécessaires à la filtration du circuit, à son isolement local et à la maintenance de l'élément filtrant, avec une conception particulièrement adaptée aux installations où l'accessibilité constitue une contrainte.

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