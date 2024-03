La crise du logement neuf se fait sentir de toutes parts dans le monde de la construction, y compris dans la filière matériaux. C’est le cas malheureusement de la filière briques et tuiles. En 2023, la FFTB note une chute des livraisons de près de 22 % par rapport à 2022.

« C’est une période difficile pour notre industrie, nos usines, nos collaborateurs et les perspectives 2024 ne sont pas meilleures », déclare Frédéric Didier, président de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB).

Dans sa dernière note de conjoncture, le représentant des industries de la brique et tuile serait « dans le rouge » en 2023. L’année dernière s’est terminée avec une chute des livraisons de près de 22 % par rapport à 2022, durant laquelle un léger recul a été noté par rapport à 2021 (-1 %).

Une dégradation qui suit la crise du logement neuf

Il faut dire que l’activité des briques et des tuiles suit le contexte tendu de la construction de logements. « La brique, utilisée quasi-exclusivement pour le logement neuf (maisons individuelles et logements collectifs) subit de plein fouet la crise du secteur », lit-on par exemple dans le communiqué de la FFTB. Ainsi, pour ce matériau, les livraisons s’écroulent de 25 %, soit à 1,4 million de tonnes livrées.

Côté tuiles, les volumes tombent à 1,9 millions de tonnes livrées (-19 %) entre fin 2022 et 2023. Si la chute du logement neuf explique cette tendance baissière, l’atonie de la rénovation et un volume significatif de stock chez les couvreurs et les négoces ont impacté également les livraisons de tuiles. La FFTB relève notamment de forts niveaux de production en 2023, permettant de revenir à un stock d’avant-Covid, soit « 3 mois de livraisons sur les parcs ».

Il n’empêche qu’en 2023 la production de briques de structure a reculé de 18,5 %, et celle de tuiles de 8 % par rapport à 2022.

Volumes de livraisons et de productions de tuiles et briques en 2017 et 2023

« La baisse continue et forte de la demande de matériaux du fait de l’effondrement des permis de construire et des mises en chantiers affecte durement l’ensemble de la profession. C’est toute la filière construction qui est en berne», commente Frédéric Didier.

« Alors même que toute la profession engage de lourds investissements pour s’inscrire dans la transformation énergétique et écologique de l’industrie et du bâtiment avec un objectif ambitieux de décarbonation de notre production à l’horizon 2030 et 2050, la crise du logement affecte grandement nos entreprises », abonde le président de la FFTB.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock