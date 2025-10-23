L'agence d'architecture A26 chef d'orchestre de la transformation du centre-ville de Lamorlaye

À Lamorlaye, l’agence A26 réinvente le centre-ville avec un projet alliant mobilités douces, nature, patrimoine et nouveaux lieux de vie.

À Lamorlaye, dans l'Oise, le projet de réaménagement du centre-ville proposé par l'agence d'architecture A26 a été retenu par la mairie et les habitants.

Requalification de la place centrale pour faciliter les déplacements piétons, développement de l'activité économique avec la création de commerces, végétalisation de l'espace public et rénovation des équipements publics dont la mairie et la halle du marché...

Autant d'éléments sur lesquels A26 prévoit d'intervenir pour redynamiser le cœur de ville.

Une requalification urbaine pour un centre-ville apaisé et végétalisé

Le projet d’A26 a pour ambition de retisser les liens entre les différentes entités de Lamorlaye, notamment le Domaine du Lys et le Château. Pour ce faire, une « grande diagonale » piétonne sera créée, constituant une véritable promenade urbaine qui traversera le centre-ville pour relier les différents équipements publics et les nouveaux commerces.

Aujourd'hui inadapté aux piétons, l'espace public sera profondément transformé. La réalisation de trois « places jardinées » (Place de la Mairie, Place du Marché, Place de la Tenure) permettra d'insuffler une dimension sociale en proposant des lieux de vie et de rencontre.

L'accent est également mis sur la végétalisation de l'espace public avec l'implantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces locales pour créer des îlots de fraîcheur, favoriser la biodiversité et renforcer l'identité de « ville-jardin » de Lamorlaye. Le projet de l'agence d'architecture A26 prévoit ainsi une augmentation significative des surfaces perméables, qui passeront de 26 % à 50 %, notamment grâce à des parkings en pavés engazonnés, contribuant à une meilleure gestion des eaux pluviales.

Une démarche tournée vers les mobilités douces et l'amélioration du cadre de vie des habitants.

Projet de réaménagement du cœur de ville de Lamorlaye (Crédits : A26)

Une attractivité retrouvée grâce au renouvellement de l'offre commerciale, culturelle et de service

La revitalisation de Lamorlaye passe également par la création de nouvelles activités. A26 a travaillé sur la transformation de bâtiments sous-utilisés ou à l'abandon.

Les anciens garages de la mairie seront réhabilités pour accueillir une nouvelle galerie commerçante. Une offre complémentaire sera également développée sur la Place du Marché pour former un parcours marchand continu.

L'ancien Centre Technique Municipal (CTM) sera transformé en un foyer culturel sur deux niveaux, accueillant notamment une école de danse. Son architecture ouverte favorisera les regards croisés entre les différentes activités, les usagers et les générations.

Une partie du CTM sera réaménagée pour accueillir un centre de santé, un équipement clé du nouveau programme plébiscité par les habitants.

La rénovation d'équipements publics emblématiques du centre-ville

La mairie et la halle du marché seront rénovées et modernisées pour valoriser le patrimoine de Lamorlaye. A26 interviendra d'abord sur le bâtiment historique qui accueille la mairie pour lui redonner sa dimension de « maison de maître ». L’aménagement de nouveaux parvis et d’un jardin de détente à l’arrière permettra de l'ouvrir davantage aux habitants. Les travaux seront réalisés en site occupé pour garantir la continuité du service public.

L'actuel foyer culturel sera entièrement repensé pour devenir la nouvelle halle du marché, pensé comme le véritable « poumon de ce cœur de ville ». Les volumes intérieurs seront libérés pour accueillir les stands des marchands dans un espace fluide et convivial. Un restaurant avec terrasse en toiture est également envisagé, offrant un nouveau point de vue sur la ville et le château.

"C'est un projet passionnant qui nous permet de faire dialoguer nos différents savoir-faire, de l'urbanisme à l'aménagement de nouveaux espaces. Le citoyen est vraiment au cœur de notre démarche : chaque détail du programme a été pensé pour transformer le centre-ville en lieu où il fait bon vivre et se promener.", souligne Elliott Laffitte, président de l'agence A26 et en charge du projet.

Projet de restaurant en rooftop de la halle du marché (Crédits : A26)

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Lamorlaye

Architecte : Agence A26 Architecture

Ingénierie : LOGABAT - Structure, Fluides, économiste, Thermique, HQE, VRD, Coordination SSI (ST), Acoustique (ST)

Paysagiste : Terabilis

Conception Lumineuse : 8'18''

Signalétique : Anaïs Pingeot

