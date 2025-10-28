Frida Escobedo : la nouvelle voix architecturale du Mexique entre mémoire, matière et ombre

Architecte mexicaine visionnaire, Frida Escobedo mêle mémoire, matière et ombre pour inventer une modernité sensible et ancrée dans le climat.

“L’ombre, c’est le luxe dans un climat chaud.”

Une trajectoire entre Mexico, Venise et MoMA

Née en 1979, Frida Escobedo fonde son agence à 24 ans. Elle est aujourd’hui l’une des figures montantes de l’architecture mondiale. En 2018, elle devient la plus jeune architecte à signer le Serpentine Pavilion, à Londres.

Elle est surtout choisie en 2022 pour rénover le nouveau wing du MoMA à New York — une première pour une femme mexicaine.

Son architecture est sensorielle, contextuelle, culturelle, faite de jeux de lumière, d’ombres, de matériaux bruts et de références pré-hispaniques ou modernes.

Une approche : mémoire, matière et climat

Et si une façade laissait passer juste assez de lumière pour apaiser ?

Et si l’architecture parlait de l’histoire du lieu, sans monument ?

Et si les murs respiraient comme la pierre volcanique mexicaine ?

Elle privilégie les textures, les rythmes, les ombres, en s’inspirant du modernisme latino, de l’artisanat local et des traditions climatiques.

5 projets qui incarnent sa vision

Serpentine Pavilion (2018, Londres)

Mur de briques cimentées en spirale, bassin d’eau au centre.

Inspiration du “celosia” mexicain. Architecture du passage et de l’ombre.

Casa Cruz Castillo (Mexico)

Maison privée qui joue avec les reflets, le silence, la lumière rasante.

Sobriété raffinée, matériaux bruts.

La Tallera (Cuernavaca)

Transformation de l’ancien atelier de Siqueiros en musée.

Mur coulissant géant, transition entre public et privé.

MoMA Modern Wing (en cours, NYC)

Réinvention du musée pour le XXIe siècle.

Architecture en tension entre histoire, transparence et insertion.

Escobedo/Weissman House

Projet expérimental croisant littérature, exil, architecture et mémoire.

Interdisciplinarité + ancrage émotionnel.

Une étoile montante du design global

Escobedo incarne une nouvelle modernité latino-américaine, à la fois sobre, sensuelle, cultivée et politique.

Elle enseigne à Columbia, intervient dans les biennales, inspire une jeune génération.

Une écologie sensorielle

Matériaux locaux (pierre, briques, acier)

Structures compactes, peu gourmandes

Gestion thermique par ombre, orientation, ventilation

Ancrage au sol et au climat

Une écologie du corps, du lieu, de la mémoire.

3 choses à retenir

Frida Escobedo conçoit des espaces tactiles, subtils, climatiques.

Elle propose une modernité ancrée, féminine, contextuelle.

Elle fait dialoguer matière, mémoire et lumière.

Par Camille Decambu