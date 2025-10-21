Un questionnaire a été envoyé à près de 90 000 supporters parisiens concernant le projet de nouveau stade du club champion d'Europe. La consultation concerne Massy et Poissy, les deux villes encore en lice pour accueillir le projet.

« Rêvons plus grand », peut-on lire à l'intérieur du Parc des Princes. Un slogan qui prend toute sa signification depuis quelques mois puisque le Paris Saint-Germain semble bien parti pour quitter son enceinte historique, dont la capacité (48 000 places) est jugée insuffisante. En juin 2025, le club a annoncé qu'il retenait les candidatures de Massy (Essonne) et Poissy (Yvelines) pour son projet de construction de nouveau stade.

Avec ce projet, le champion d'Europe compte passer d'une capacité de 48 000 places à une enceinte de 60 000 à 80 000 places. De quoi rêver (beaucoup) plus grand.

Les supporters consultés sur les sites de Massy et Poissy

En dévoilant ces deux options, le PSG avait officialisé sa volonté de quitter son stade fétiche qu'il occupe depuis 1974. Les dirigeants avaient un temps envisagé d'acheter le Parc des Princes, ce que la mairie de Paris a refusé.

C'est dans ce contexte que le PSG a lancé une consultation de grande ampleur. Un questionnaire a été envoyé lundi 20 octobre par e-mail aux abonnés du PSG, aux membres du programme de fidélité et aux détenteurs de billets qui ont accepté de participer à des consultations. Au total, plus de 90 000 personnes doivent répondre à des questions globales sur les deux sites retenus.

La consultation porte notamment sur l'accessibilité des sites les jours de match et hors jour de match, le confort, les services. Le club a précisé que le Parc des Princes ne faisait pas partie du périmètre de l'étude.

Une décision attendue après les élections municipales

Le PSG décidera ensuite « à l'automne 2026 » où il construira sa future enceinte, selon une source proche du dossier. Un délai qui laisse le temps aux élections municipales de livrer leur verdict, qui pourrait être décisif.

À Paris, la ministre de la Culture et candidate de l'opposition, Rachida Dati, a laissé entendre qu'elle pourrait remettre sur la table la question de la vente du Parc des Princes aux dirigeants qataris.

Opposée à sa vente, Anne Hidalgo s'est dite « ouverte » à un agrandissement du stade. Alors que la maire de la capitale ne représentera pas en mars 2026, reste à savoir quelle position tiendra son successeur vis-à-vis du nouveau Parc des Princes.