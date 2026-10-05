Ytong : le remplissage de façade qui conjugue légèreté et confort

Ytong : une solution performante pour le remplissage des façades

Dans un projet de construction comme dans une opération de rénovation, le choix du matériau de remplissage des façades répond à plusieurs enjeux : maîtrise des charges, performances thermiques, facilité de mise en œuvre et sécurité.

Avec ses blocs de béton cellulaire, Ytong propose une solution destinée au remplissage des façades, aussi bien pour les murs que pour les allèges.

Une maçonnerie légère pour faciliter les travaux

Avec 6,4 blocs nécessaires par m², les solutions Ytong Compact 15 et Compact 20 permettent une mise en œuvre rationnelle et adaptée aux travaux de remplissage.

Leur poids sec reste contenu : 70kg/m² pour le Compact 15 et 94 kg/m² pour le Compact 20. Cette caractéristique permet de limiter les charges rapportées sur la structure et facilite la manutention des éléments sur le chantier.

Un atout particulièrement intéressant en rénovation ou en restructuration, lorsque les caractéristiques de l’existant doivent être prises en compte. La facilité de découpe et d’ajustement des blocs permet par ailleurs de s’adapter aux ouvertures, aux raccords et aux différentes configurations de façade.

Des performances thermiques intégrées à la maçonnerie

Le béton cellulaire Ytong associe le rôle de remplissage à des propriétés isolantes, sans nécessiter systématiquement l’ajout d’un isolant rapporté.

Le Ytong Compact 15 affiche une résistance thermique de 1,36 m².K/W, tandis que le Compact 20 atteint 1,82 m².K/W.

Les deux solutions présentent également une capacité à ralentir les transferts de chaleur. Sans isolant rapporté, le déphasage communiqué est de 7 h 08 pour le Compact 15 et de 9 h 31 pour le Compact 20.

Ces caractéristiques contribuent aux performances de l’enveloppe et au confort thermique du bâtiment, notamment dans le cadre d’une réflexion globale sur l’isolation et le confort d’été.

Une maçonnerie étanche à l’air

La performance d’une enveloppe passe également par la maîtrise des infiltrations d’air. Avec une mise en œuvre adaptée, les blocs Ytong permettent d'obtenir une maçonnerie étanche à l’air sans enduit rapporté.

Cette caractéristique contribue à assurer la continuité de l’enveloppe et participe au confort des occupants.

En rénovation, la solution peut également permettre de concilier amélioration des performances de la paroi et optimisation de la surface habitable, selon la configuration du bâtiment et la composition retenue.

Une solution pour les murs comme pour les allèges

Les blocs Ytong s’adaptent à différentes configurations de façade. Ils peuvent être utilisés pour réaliser des murs ou des allèges, avec une découpe facilitée directement sur chantier.

Cette souplesse permet de répondre aux contraintes propres à chaque projet tout en conservant une mise en œuvre précise. La modularité des éléments facilite également leur adaptation aux détails architecturaux et aux différentes géométries de façade.

Une mise en œuvre simplifiée

La régularité des blocs, leur poids et leur facilité de découpe contribuent à rationaliser les opérations de pose. Les éléments peuvent être ajustés aux dimensions nécessaires, ce qui facilite leur intégration autour des ouvertures et dans les zones nécessitant des adaptations.

Cette approche permet d’accompagner aussi bien les constructions neuves que les opérations de rénovation et de restructuration.

Une résistance au feu EI240

Les deux solutions, Ytong Compact 15 et Ytong Compact 20, bénéficient d’un classement de résistance au feu EI240.

Ce niveau de performance apporte une réponse aux exigences de sécurité incendie applicables aux bâtiments, en contribuant à la résistance de la paroi et à la limitation de la propagation du feu, selon la configuration et la conception de l’ouvrage.

Ytong Compact 15 et Ytong Compact 20

Les deux solutions permettent de répondre aux besoins de remplissage de façades tout en proposant des niveaux de performance différenciés.

Solution Résistance thermique Déphasage sans isolant rapporté Poids sec/m² Résistance au feu Besoin par m² Ytong Compact 15 1,36 m².K/W 7 h 08 70 kg/m² EI240 6,4 blocs Ytong Compact 20 1,82 m².K/W 9 h 31 94 kg/m² EI240 6,4 blocs

Avec une approche combinant légèreté, performances thermiques, étanchéité à l’air et résistance au feu, les blocs Ytong constituent une solution de remplissage adaptée aux exigences techniques des façades, en construction comme en rénovation.