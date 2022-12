A Paris, le 8 rue Saint-Sabin, vient de se doter, grâce à l’intervention du Studio Vincent Eschalier, d’un nouvel arrivant qui apporte à ce quartier une touche d’audace mêlée d’une architecture élégante et d’un intérieur innovant. C’est le nouveau siège de BlaBlaCar qui revisite en même temps le renouveau dans le monde du travail.

Tout le monde ou presque a entendu parler de BlaBlaCar, la plateforme de mobilité partagée basée sur une communauté de voyageurs. Mais rares ont eu l’occasion de visiter les nouveaux locaux de son siège. Ce dernier, confortablement installé au 8 rue Saint-Sabin dans le 11ème arrondissement de Paris, à quelques minutes de la place de la Bastille, affiche une nouvelle allure. Entre élégance et innovation, l’ensemble manié avec la plus grande dextérité par le Studio Vincent Eschalier assure aux usagers des intérieurs ingénieux et créatifs.

La parcelle était occupée par le siège de l’ONG Médecins sans frontières (MSF), un bâtiment qui a été réalisé en 1987 par les architectes N.Baduel et P.Sirvin. L’ensemble, qui comprenait plusieurs espaces fragmentés dont les circulations manquaient de commodité, n’étaient plus à la page avec les normes et ne répondaient pas à la logique de circulation centralisée souhaitée par la firme. En conséquence, la démolition était devenue la seule alternative. Néanmoins, le Studio Vincent Eschalier a gardé les voiles en béton périphériques des deux niveaux de sous-sol qu’il a intégrés avec finesse dans la nouvelle construction.

Des nouveaux locaux flambant neufs

L’environnement urbain du projet est dense. Dans sa démarche, l’architecte a été confronté à plusieurs contraintes dont la création d’une identité forte pour un bâtiment qui allait abriter une entreprise innovante, tout en réalisant un ensemble cohérent qui puisse intégrer le quartier. Le programme est donc immense. Il se compose de deux niveaux en infrastructure dont un 1er sous-sol comprenant des salles de réunions et auditorium, et un 2ème sous-sol qui abrite des espaces d’activités sportives et des locaux techniques. Tandis que le rez-de-chaussée est composé d’un grand hall d’accueil avec des services et des bureaux, les cinq niveaux suivants comprennent des bureaux. Le dernier niveau est en retrait de la rue, où se trouve une toiture-terrasse accessible, aménagée et végétalisée, très appréciée des usagers. Pour répondre favorablement aux principes de flexibilité, il a été convenu de placer deux noyaux verticaux au cœur de la structure en béton tandis que les noyaux de services, comprenant les sanitaires et les gaines, sont placés à ses extrémités. Une décision qui a pu dégager entièrement les espaces en leur octroyant une liberté totale pour toute future flexibilité.

Plateau de bureaux du nouveau siège de BlaBlaCar - Crédit photo : Axel Dahl

La façade, dont la réalisation a nécessité une approche innovante et technique, est composée de vitrages bombés et constitue à elle seule une curiosité. Entièrement vitrée et transparente, elle confère, grâce à la présence du mur rideau et son ossature métallique, une présence industrielle dans le quartier. La réalisation de la façade a été complexe, du fait entre autres de la présence de 24 ouvrants. Un parti-pris qui, selon l’architecte, répondait à des critères de confort et de sécurité. Par ailleurs, le bâtiment présente une ossature en béton constituée de poteaux et de dalles de 18 à 25cm d’épaisseur en béton coulé. L’architecture, l’aménagement intérieur mais aussi la conception et la réalisation de certains meubles sur-mesure, tout a été conçu par le Studio Vincent Eschalier. Ce dernier a réussi, grâce au jeu des matériaux, des textures et des couleurs, à doter le projet d’atmosphères répondant aux divers souhaits des utilisateurs des lieux tout en respectant les exigences de la firme. Citons par exemple l’existence de matériaux absorbants qui viennent couvrir l’ossature en béton de l’immeuble, tout comme les faux-plafonds suspendus en tôle métallique perforée qui se trouvent dans les zones de circulation et contribuent au confort sonore des open-space.

La toiturre-terrasse du nouveau siège de BlaBlaCar - Crédit Photo : Axel Dahl

Le projet se distingue par plusieurs espaces communs, présents à chaque niveau et se démarquant par leur design, leurs couleurs mais aussi leurs matérialités et qui résultent d’un travail de concertation avec les équipes de BlaBlaCar. Ces espaces collaboratifs renforcent les échanges et le bien-être au sein de l’entreprise. Le rooftop qui fait partie de ces espaces de rencontre, est doté d’une vue imprenable sur plusieurs monuments parisiens dans les environs. Outre son architecture audacieuse, le nouveau siège de BlaBlaCar amorce une nouvelle manière de travailler.

Sipane Hoh

Photo de Une : Axel Dahl