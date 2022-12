60 agences étaient inscrites pour cette l'édition 2022 du Grand prix d’architecture La Tuile Terre Cuite Architendance. Réuni le 15 septembre dernier, le jury a décerné huit récompenses. Les réalisations lauréates ont ensuite été proposées au vote sur Instagram pour décerner le Prix du Public.

Créé il y a 10 ans dans le cadre d’un partenariat avec le Réseau des maisons de l’architecture (RMA) et la Fédération française des tuiles et des briques (FFTB), le concours Tuile Terre Cuite Architendance récompense tous les deux ans les projets qui utilisent la terre cuite dans des réalisations de moins de 4 ans.

Pour Jean-Baptiste Fayet, président de la FFTB, ce Grand prix de l'architecture est voulu comme « vecteur d’échange, de réflexion, de meilleure compréhension mutuelle et donc d’inspiration et d’innovation pour les architectes et les fabricants. » Ce concours « est le symbole d’un partenariat porteur de sens et de valeurs communes », commente Anne-Sophie Kehr, présidente du jury et membre du RMA.

Les 60 agences participantes devaient répondre aux enjeux de modernité et d’originialité, en s’inscrivant dans leur environnement et en faisant découvrir une utilisation innovante de la tuile terre cuite.

Neuf prix décernés

Grand prix du jury : Il a été attribué à l’agence Charles-Henri Tachon pour la réalisation d’un Restaurant scolaire, à Saint-Léger-sur-Dheune (71). « Une évidence pour le jury » selon Anne-Sophie Kehr, car ce projet « revêt tous les critères qui font la valeur aussi bien des critères architectoniques, les critères techniques, l’utilisation de la tuile dans son entièreté jusqu'à son détournement, comme expression d’une architecture située, pérenne, et respectueuse ». Cette réalisation a reçu un second prix, celui de l’Equipement Tertiaire.

Crédits photos : Nicolas Waltefaugle

Equipement / Tertiaire

2ème Prix : Halle couverte, logements et commerce, Novalaise (73), Patey Architectes. Ce projet a également reçu le prix du public.

Logement collectif

1er Prix : Cœur d’Ilôt, Versailles (78), Fresh Architectures

2ème Prix : Student Factory Euratechnologies, Lille (59), POST Architectes

Logement groupé , 1ers Prix ex aequo

Maisons mitoyennes, Uccle, Belgique, ZoomFactor Architectes

12 maisons individuelles & 5 logements intermédiaires Flora Parc, Carquefou (44), MAGNUM Architectes et Urbanistes.

Logement individuel

1er Prix : Maison sans angle, Les Sables d’Olonnes (85), Agence Benoit Rotteleur

2ème Prix : Maison S, Chapelle d’Huin (25), Archidium, Pierre Boissenin

Marie Gérald

Photo de Une : © Concours Tuiles Terres Cuites Architendance