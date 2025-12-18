Riou Glass restructure son réseau d’usines et investit 6,3 millions d’euros

Le verrier français transforme son organisation, investit 6,3 millions d'euros dans ses sites et mise sur le digital pour moderniser son modèle industriel.

Riou Glass, spécialiste français des vitrages isolants, a engagé une transformation de son organisation industrielle et commerciale sur le territoire français. Portée par un programme d’investissements, cette évolution vise à la fois la poursuite de la modernisation de son outil de production et de son modèle industriel.

Depuis septembre, le groupe — qui emploie 1 400 collaborateurs et s’appuie sur 22 sites industriels, dont 16 en France — a déployé une nouvelle organisation stratégique au sein de son réseau d’usines de transformation du verre. Une réorganisation qui s’inscrit dans une vision de long terme défendue par sa présidente, Christine Riou Feron : « Acteur majeur du secteur depuis plus de 45 ans, Riou Glass s’adapte et anticipe pour préparer sa croissance à venir, tout en restant fidèle à ses valeurs et à son identité. »

Une réorganisation en quatre zones commerciales

Riou Glass, qui réalise un chiffre d'affaires consolidé d'environ 270 millions d'euros par an, fait évoluer son organisation en passant d’un pilotage par site à une structuration régionale articulée autour de quatre zones commerciales — Nord, Sud, Est et Ouest — couvrant l’ensemble de ses usines de transformation de verre plat. Placée sous la responsabilité de délégués régionaux, cette nouvelle configuration vise à « renforcer les synergies commerciales, industrielles et logistiques entre les usines afin d’accroître l’efficience et la réactivité sur l’ensemble du territoire », selon un communiqué diffusé le 19 novembre.

Cette réorganisation s’inscrit également dans le développement de la cellule Façade, créée en juin 2024 et désormais intégrée de manière transversale à l’ensemble des sites français. Spécifiquement dédiée à ce marché, elle est aujourd’hui pilotée par Damien Sirou, nommé parallèlement délégué au commerce et au marketing France, avec l’appui des experts historiques du dispositif.

Plus de 6 millions d'euros investis sur deux sites de production

Le déploiement de cette nouvelle organisation s’appuie sur un plan d’investissement destiné « à moderniser les processus de fabricationdu groupe et à améliorer ses performances techniques et environnementales ». En 2024, Riou Glass a ainsi engagé deux projets structurants, représentant un investissement global de 6,3 millions d’euros, sur ses sites de Riou Glass VIO à Parné-sur-Roc (Mayenne) et de Riou Glass VIR à Pia (Pyrénées-Orientales).

L’usine Riou Glass VIO a engagé 3,3 millions d’euros pour étendre son centre de tri et de stockage automatisé des plateaux de verre et mettre en service une nouvelle ligne d’assemblage de doubles vitrages intégrant la technologie TPA (Thermoplastic Spacer Application), un procédé d’intercalaire thermoplastique appliqué directement sur le verre.

Riou Glass VIR a investi 3 millions d’euros, répartis entre l’agrandissement de son centre de tri automatisé — destiné à alimenter une seconde ligne de production pour les chantiers — et l’installation d’une nouvelle ligne de vitrages feuilletés destinée à des applications telles que les dalles de sol, les garde-corps ou les vitrages pare-balles. Opérationnelle depuis début 2025, elle renforce la présence de Riou Glass sur ce segment de marché porteur.

Ces investissements devraient augmenter les capacités de production de Riou Glass, qui fabrique et transforme chaque année 100 000 tonnes de verre plat.

Riou Glass entend aussi accélérer sa transformation digitale au service de la relation client. D’ici 2026, le groupe déploiera dans l’ensemble de ses usines un outil de gestion des devis et commandes reposant sur l’intelligence artificielle.

Par Nils Buchsbaum