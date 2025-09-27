Snøhetta : l’agence scandinave qui fait fondre les frontières entre paysage, architecture et design
Mis à jour le 26 septembre 2025 à 11h40
“Nous construisons avec le paysage, pas sur lui.”
Fondée en 1989 à Oslo, Snøhetta (du nom d’un sommet norvégien) est une agence pluridisciplinaire qui réunit architectes, paysagistes, designers, graphistes. Leur approche repose sur l’interdisciplinarité, la nature et l’ancrage culturel.
Snøhetta travaille aujourd’hui dans le monde entier, avec des bureaux à New York, Paris, Innsbruck, Hong Kong ou Adélaïde. Ils produisent des espaces emblématiques, contextuels, ouverts, qui repensent les usages publics et les liens entre ville et nature.
ADN du cabinet
- Architecture-paysage, intégrée, sculptée par le climat
- Participation citoyenne intégrée à la conception
- Travail sur les flux, l’accessibilité, la sensualité du matériau
- Goût pour les bâtiments ouverts, généreux, socialement ancrés
Snøhetta défend une architecture démocratique, douce et inventive.
5 projets emblématiques
Opéra d’Oslo (2008)
- Bâtiment en marbre blanc, toiture accessible à tous.
- Architecture-promenade, symbolique et populaire.
Bibliotheca Alexandrina (2002, Égypte)
- Bâtiment circulaire penché vers la mer, gravé de caractères anciens.
- Hommage à la bibliothèque antique, ouverture culturelle.
Lascaux IV (2016, France)
- Musée semi-enterré pour la réplique de la grotte.
- Intégration paysagère, lumière naturelle, pédagogie immersive.
Under (2019, Norvège)
- Premier restaurant sous-marin d’Europe.
- Expérience totale entre design, architecture, biodiversité.
Times Square Revitalization (2017, New York)
- Réaménagement piéton du carrefour le plus fréquenté du monde.
- Urbanisme doux, matériaux robustes, usages fluides.
Une agence visible, ouverte et humaine
Snøhetta est célébrée pour sa capacité à produire du lien, de la douceur, de l’inclusion dans des lieux très exposés. Leur approche nordique rayonne à l’échelle mondiale, sans jamais sacrifier l’émotion du lieu.
Une écologie de site
- Réduction de l’impact visuel
- Matériaux locaux (pierre, bois, béton brut)
- Circulations naturelles, usage de la lumière
- Projet pensé avec et pour l’environnement
3 choses à retenir
- Snøhetta fait de chaque bâtiment un morceau de paysage.
- Le cabinet privilégie l’accessibilité, la participation et l’intégration.
- Leur architecture est poétique, contextuelle, mais très fonctionnelle.
Par Camille DECAMBU
