Après deux ans de travaux, l’agence d’architecture augmentée Patriarche vient de livrer le siège social français de Sartorius Stedim Biotech.

Le siège social français de Sartorius Stedim Biotech – filiale du groupe Sartorius – a été inauguré à Aubagne le 17 juin.

Il s’agit d’un campus innovant qui croise avec brio ancrage paysager et performance environnementale. Prenant place sur une ancienne friche industrielle, l’ensemble, aux traits épurés, constitue un écrin d’excellence dédié aux biotechnologies.

Un ensemble rassemblant toutes les fonctionnalités du campus

Les 11,5 hectares, dont 6 situés en zone inondable, constituent un lieu d’exercice complexe que l’agence d’architecture augmentée Patriarche a abordé avec une grande application.

En effet, le projet de 65 000 m², qui a été conduit par un groupement de conception-réalisation réunissant Travaux du Midi (mandataire), Patriarche (architecte), Autumn | Patriarche (entreprise générale) et Structures Île-de-France, illustre une coalition réussie pour une mission complète qui a donné naissance à un ouvrage remarquable.

©Patriarche

Le programme est complexe et les exigences nombreuses. Les architectes ont conçu un ensemble cohérent qui fédère harmonieusement toutes les fonctions qu’il s’agisse de la recherche, la production, la logistique ou le support, dans un volume compact répondant favorablement aux diverses attentes.

Ainsi, le site auparavant pollué devient un lieu fonctionnel qui abrite une réalisation de haute technicité. Impliquée dès les premières phases du projet, l’agence d’architecture augmentée Patriarche a conçu un projet évolutif, pensé pour répondre aux exigences du secteur des biotechnologies.

Cette démarche visait, selon les architectes, à structurer le développement du campus Sartorius Stedim Biotech à Aubagne, en réorganisant les activités du groupe sur son site historique en France. L’objectif étant de doter l’ensemble d’une cohérence globale afin d’accompagner la croissance d’un acteur essentiel des sciences de la vie et de l’industrie biopharmaceutique.

©Patriarche

Un travail d'aménagement intérieur, comme extérieur

À travers son entité Autumn | Patriarche, en charge de la mise en œuvre du clos-couvert des entités P16 et P17, l'agence a mené avec habileté la conception ainsi que la réalisation. Ainsi, les escaliers monumentaux suspendus de l’atrium, la verrière et les garde-corps vitrés sont la résultante de cette approche collective et collaborative.

Tandis que le P16 intègre entre autres un entrepôt de stockage automatisé, une halle logistique, des espaces tertiaires sur deux étages, un laboratoire qualité, un réfectoire et une salle blanche de 500 m², le P17 comprend les espaces communs du campus comme le restaurant, la cafétéria, l’auditorium, la salle du fitness ainsi qu’un centre de conférences, des salles de réunion et des bureaux paysagers.

Soulignons que les architectes ont mené un travail minutieux sur le parc paysager environnant. Nous pouvons trouver un amphithéâtre en plein air, un pavillon d’accueil, un îlot sportif ainsi que des aires de jeux collectifs, des espaces de restauration mais aussi un parvis avec bassin sans oublier des noues aménagées propices à la promenade. Ce qui met le bien-être des usagers au cœur même de la conception.

©Patriarche

Photovoltaïque, rafraîchissement naturel...

Cependant, précisons que le site est partiellement inondable. Donc, l’intégration d’une architecture écoresponsable n’était pas une mince affaire, bien au contraire. La réponse architecturale était à la hauteur des attentes, le projet a été complètement construit sur pilotis, il associe durabilité et sobriété.

Les architectes ont eu recours à plusieurs procédés comme les panneaux photovoltaïques installés en toiture, la façade à ossature bois double peau, le système de free cooling nocturne qui permet un rafraîchissement naturel de l'atrium, la plantation d’arbres pour renforcer la biodiversité et bien d’autres astuces vertueuses. La gestion durable des ressources et la préservation de la biodiversité, font de cette intervention un exemple environnemental.

La réalisation a obtenu le label HQE Bâtiment Durable, elle a atteint le niveau Excellent et BiodiverCity, pour les bâtiments tertiaire et logistique. Le siège social français de Sartorius Stedim Biotech constitue un projet d’avenir !

Sipane Hoh

