Grand Paris Express : 70 œuvres d’art transforment les gares en musée souterrain

70 œuvres d’art signées par des tandems artistes-architectes transforment les gares du Grand Paris Express en musée souterrain.

La Société des grands projets vient de lever le voile sur l’intégralité des œuvres d’art intégrées aux futures gares du Grand Paris Express. Ce sont désormais 70 créations pérennes, issues de collaborations inédites entre artistes et architectes, qui habilleront le plus vaste chantier urbain d’Europe.

Une collection monumentale à l’échelle du territoire

De Saint-Denis Pleyel à Orly, en passant par Villejuif, Nanterre ou Massy, chaque gare devient un espace d’expression artistique. Le programme baptisé « L’Art du Grand Paris » transforme le réseau en un musée souterrain accessible à tous, où la création contemporaine dialogue avec l’architecture.

Conçu comme une grande commande publique du XXIᵉ siècle, ce dispositif associe 70 artistes et leurs architectes partenaires pour créer des œuvres intégrées dans les espaces mêmes des gares : façades, atriums, parvis ou puits de lumière.

Parmi les noms les plus connus figurent Sophie Calle, JR, Anselm Kiefer, Daniel Buren, Eva Jospin, Otobong Nkanga, Michelangelo Pistoletto, mais aussi de jeunes talents tels que Noémie Goudal, Hicham Berrada ou Guillaume Bresson.

« Cette collection dessinera un grand musée souterrain, ouvert à tous, qui renforcera l’ambition urbaine du projet », souligne Jean-François Monteils, président du directoire de la Société des grands projets.

Art et architecture : des tandems créatifs

Chaque œuvre est née d’un dialogue entre l’artiste et l’architecte chargé de la gare.

Quelques exemples marquants :

Prune Nourry et Kengo Kuma à Saint-Denis Pleyel : une armée de 108 « Vénus dionysiennes » façonnées dans des terres locales.

Eva Jospin et Jean-Paul Viguier à Bicêtre-Hôpital : un relief monumental en béton et bronze inspiré des fouilles archéologiques.

Vhils à Aéroport d’Orly : une fresque géante en azulejos célébrant les visages du Grand Paris.

NONOTAK à L’Haÿ-les-Roses : une œuvre lumineuse et cinétique baptisée Ocean.

Michelangelo Pistoletto à Champigny Centre : l’installation Aimer les différences, un ruban lumineux en 16 langues.

Ces créations, réparties sur les lignes 15, 16, 17 et 18, témoignent de la diversité des approches, des matériaux et des sensibilités artistiques.

Une direction artistique de haut niveau

Le projet est dirigé par José-Manuel Gonçalvès, ex-directeur du Centquatre-Paris, entouré d’un comité prestigieux de commissaires et conservateurs : Laurent Le Bon (Centre Pompidou), Annabelle Ténèze (Louvre-Lens), Martin Bethenod (Crédac), Fabrice Bousteau (Beaux-Arts Magazine), Constance Rubini (Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux), entre autres.

L’ambition : ancrer la création contemporaine dans la vie quotidienne des Franciliens, et faire de chaque gare un lieu de culture, de passage et de contemplation.

Le Grand Paris Express, chantier culturel et sociétal

Avec ses 200 kilomètres de lignes nouvelles et 68 gares, le Grand Paris Express dépasse le seul cadre du transport.

Le programme culturel « L’Art du Grand Paris » inclut également des commandes temporaires, des événements artistiques autour des chantiers et des collaborations avec les habitants.

Soutenu par le Fonds de dotation du Grand Paris Express, ce volet culturel illustre la volonté de bâtir un projet urbain qui marie mobilité, innovation et culture.

« Ce projet, c’est aussi l’histoire d’une rencontre entre disciplines, un dialogue sans précédent entre artistes, architectes et ingénieurs », résume Bernard Cathelain, membre du directoire de la SGP.

Un patrimoine artistique pour les générations futures

Prévue jusqu’en 2031, cette collection deviendra l’un des plus vastes ensembles d’art public d’Europe.

Elle offrira, à chaque étape du voyage, une expérience sensible et culturelle unique, où la beauté dialogue avec la mobilité.

Plus d’informations sur les œuvres et les artistes : L’art du Grand Paris

Par Camille Decambu