SANAA : l’architecture japonaise de la transparence, du flou et de la légèreté

Architecture
Par Batiweb Rédaction
Publié le 25 septembre 2025
Mis à jour le 25 septembre 2025 à 12h22
SANAA, duo japonais primé au Pritzker, incarne une architecture minimaliste, fluide et lumineuse, où transparence et légèreté dominent.
©Adobe Stock
L’architecture n’a pas besoin d’être monumentale pour être puissante.” — Kazuyo Sejima

SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) est fondé à Tokyo en 1995 par Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, deux architectes japonais reconnus pour leur approche ultra-minimale, évanescente et contextuelle.

Leur style repose sur des volumes simples, des matériaux translucides, des plans ouverts et une spatialité douce. Ils refusent l’autorité de la forme au profit de l’expérience fluide, silencieuse et lumineuse.

Lauréats du Prix Pritzker en 2010, ils incarnent une forme d’antimonumentalité radicale.

ADN du cabinet

  • Architecture de l’effacement et de la lumière naturelle
  • Matérialité subtile : verre dépoli, aluminium, béton lisse
  • Plans ouverts, flexibles, indéterminés
  • Approche contextuelle, fine, presque invisible

SANAA conçoit des espaces de perception plus que de domination.

5 projets emblématiques

21st Century Museum of Contemporary Art (2004, Kanazawa)

  • Bâtiment circulaire, murs de verre, parcours libre.
  • Architecture sans hiérarchie, ouverture sur la ville.

Rolex Learning Center (2010, EPFL Lausanne)

  • Plateau ondulant, ouvert, sans étage.
  • Fluidité totale, murs absents, spatialité continue.

Louvre Lens (2012, France)

  • Volumes bas, lignes horizontales, façades miroir.
  • Discrétion dans le paysage, accessibilité.

New Museum (2007, New York)

  • Boîtes empilées en quinconce, façade métallique perforée.
  • Minimalisme brut, radicalité urbaine.

Grace Farms (2015, USA)

  • Toit en serpentin qui épouse le terrain.
  • Bâtiment-paysage, intégration douce dans la nature.

Une référence mondiale du minimalisme poétique

SANAA est régulièrement exposé, enseigné, copié. Leur architecture est sensorielle, introspective, antistatique. Elle parle autant aux designers qu’aux théoriciens.

Une écologie de l’effacement

  • Transparence pour la lumière naturelle
  • Faibles hauteurs, bâtiments bas carbone
  • Gestion passive du climat
  • Architecture qui “fait place” plutôt que prendre place
     

3 choses à retenir

  • SANAA crée des bâtiments discrets mais puissamment sensoriels.
  • Ils refusent le spectaculaire, préfèrent l’intime et la fluidité.
  • Leur architecture est une poésie de lumière, de silence et de transparence.

 

Par Camille DECAMBU

 

