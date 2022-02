L'art contemporain s'invitera dans les futures gares du Grand Paris Express

Dans les 68 futures gares du Grand Paris Express, l'art contemporain fera partie intégrante de la conception. Ce 24 février, 11 projets proposés par des architectes et artistes ont été présentés. En tout, 35 millions d'euros sont prévus pour faire entrer l'art dans ces nouvelles gares.

En juillet 2020, la Société du Grand Paris avait déjà lancé une initiative artistique avec un appel à projets artistiques éphémères pour orner les abords des gares en chantier. Mais cette fois-ci, les projets sont voués à être pérennes.

« Ce qui est très intéressant dans cette collaboration, c'est de comprendre comment adapter une oeuvre artistique à des temps de chantier, des usages. Il faut beaucoup anticiper sur la pérennité pour arriver à une harmonie de couleurs, une fusion entre l'architecture et l'oeuvre d'art », témoigne l'artiste Eva Jospin, qui travaillera de concert avec l'architecte Jean-Paul Viguier pour la gare du Kremlin-Bicêtre.

Des projets portés par des tandems d'architectes et artistes

En tout, une trentaine d'architectes et une quarantaine d'artistes contemporains participeront à la conception des 68 futures gares du Grand Paris Express, qui devraient être mises en service d'ici 2030, malgré les retards pris sur certains chantiers, notamment liés à la crise du Covid-19.

Pour chacune de ces gares, un tandem architecte et artiste travaillera sur un projet artistique. 35 millions d'euros, sur les 35 milliards prévus, seront consacrés à ces commandes artistiques, « auxquels s'ajouteront des fonds privés de mécènes », précise Olivier Klein, à la tête du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris et maire de Clichy-sous-Bois (93). « Progressivement d'ici à 2030, 2 à 3 millions de voyageurs visiteront chaque jour cette collection unique d'art public et d'architecture à l'échelle du Grand Paris », précise-t-il.

« Ce projet va contribuer grandement à la démocratisation de la culture et au rayonnement de nos artistes auprès des visiteurs du monde entier », s'est notamment réjoui la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Claire Lemonnier (avec AFP)