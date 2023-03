Cet hiver, la rénovation énergétique aura été au coeur de l’actualité. En particulier avec la revalorisation des aides MaPrimeRénov’ au 1er février, dont pour les rénovations globales des copropriétés.

Une mesure importante, alors que selon une étude IFOP pour le programme Rénovons collectif livré en novembre, la rénovation globale est encore boudée par les copropriétaires.

Mais c’est aussi en février que le programme de Formation aux Économies d’Energie dans le Bâtiment (FEEBAT) testait sa formation DynaMOE Copro, adressée aux architectes, maître d’oeuvres et bureaux d’études.

Lancement de la formation DynaMOE Copro en mai prochain

Il faut dire que « sur les plus de 7 millions de logements considérés comme des "passoires thermiques", un grand nombre se situe en copropriétés », rappelle FEEBAT. Le gouvernement a déjà déployé des mesures incitatives à la rénovation énergétique des copropriétés, comme l’obligation de constituer un fonds de travaux ou l’individualisation des frais de chauffage.

Plus récemment, loi Climat et Résilience 2021 a imposé l’interdiction progressive des logements énergivores, la réalisation d’un DPE collectif, la mise en place d’un Plan Pluriannuel de Travaux (PPT), mais surtout l’habilitation des architectes et sociétés d’architecture à l’audit énergétique.

Si la formation DynaMOE 1 lancée par FEEBAT tend à former les architectes à l’audit énergétique pour tous types de logements, la formation DynaMOE Copro se recentre sur les copropriétés. Car, comme le souligne FEEBAT, la rénovation énergétique des copropriétés a ses propres difficultés, d’ordre technique, procédurier (vote des copropriétaires, programmation et réalisation des travaux…), comportementale (convaincre les copropriétaires…) Sans compter le coût, cité comme principal frein à ces travaux par les copropriétaires, selon une étude Hellio.

Quasi-finalisé, le parcours DynaMOE Copro vise à inculquer aux architectes, maîtres d’oeuvre et bureaux d’études, différentes compétences : élaborer des stratégies de rénovation énergétique performante selon des critères techniques, financiers et humains, promouvoir - notamment via l’audit énergétique - la rénovation énergétique performante auprès des copropriétaires, se positionner dans le contexte de la rénovation énergétique en copropriétés via l’audit énergétique et autres dispositifs. Le tout pour être reconnu auditeur énergétique en copropriétés.

Il ne manquait plus que la formation soit testée auprès des professionnels concernés. Huit représentants des architectes l’ont ainsi expérimentée, afin de valider les contenus et modalités pédagogiques, et identifier des pistes d’amélioration.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock