Travaux publics : 48 % des élus prévoient une hausse des investissements

En août dernier, Odoxa a mené un sondage auprès des collectivités locales pour le compte de NGE et du Journal des Départements, afin de mieux cerner les intentions des élus et parties prenantes du BTP en matière de projets et d'investissements dans les travaux publics. Le point sur les principaux enseignements.

Lors du dernier sondage réalisé par Odoxa pour le compte de NGE en mars dernier, les collectivités saluaient la réactivité des entreprises du BTP lors de la crise liée au Covid-19. Cette fois-ci, les collectivités ont été interrogées sur leurs perceptions concernant les investissements et projets à venir pour les travaux publics.

Les résultats du sondage révèlent que les collectivités prévoient une reprise des investissements l'année à venir. 48 % des maires anticipent notamment une augmentation des investissements dans les 12 prochains mois, tandis que 46 % tablent sur une stabilité des montants.

La transition écologique de plus en plus prise en compte

Interrogés sur leurs priorités, les maires placent en tête l'éducation et la jeunesse (37 %), les modes de déplacements (31 %), la protection de l'environnement (28 %), et le logement (24 %). Dans le détail, les élus misent sur la rénovation des équipements existants (35 %), sur la maintenance et l'entretien de la voirie (32 %), et sur la construction de nouveaux équipements de sport et de loisirs (20 %).

Les priorités des collectivités locales. Source : Sondage réalisé par Odoxa pour le groupe NGE et le Journal des Départements

D'un point de vue environnemental, 32 % des maires ont l'impression que leur villes est plutôt en avance dans la transition écologique, soit 4 points de plus qu'il y a un an. Ils se sentent également moins en retard, avec 12 points en moins comparé à un an plus tôt. Malgré cela, une majorité (53 %) ne sent pas engagée dans une dynamique positive, et ne s'estime ni en avance ni en retard.

Plus largement, les parties prenantes du BTP anticipent plus de projets (61 %), plus de créations d'emplois (56 %), et plus de formations pour les agents (40 %).

La perception concernant les travaux publics. Source : Sondage réalisé par Odoxa pour le groupe NGE et le Journal des Départements

Concernant le plan France Relance annoncé il y a un an, l'étude révèle que 75 % des parties prenantes du BTP pensent que ces financements aideront les collectivités à réaliser des travaux publics nécessaires, mais 52 % jugent qu'ils ne seront pas suffisants.

Les auteurs soulignent toutefois que le sondage a été réalisé du 2 août au 3 septembre 2021, soit avant les dernières annonces d'Emmanuel Macron : « Si la posture des collectivités est plutôt critique à l’égard des aides post-Covid apportées par l’exécutif, nul doute qu’elles accueilleraient avec satisfaction un élargissement du soutien aux travaux publics dans le cadre des mesures mises en place autour du plan France 2030, annoncé par Emmanuel Macron ce 12 octobre », concluent-ils.

Claire Lemonnier