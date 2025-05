Alors que la cour d’appel administrative de Toulouse doit bientôt décider de la reprise ou non du chantier de l’A69, la mobilisation continue du côté des deux camps. Côté partisans, on défend une reprise au plus vite des travaux, tandis que les opposants appellent à une nouvelle mobilisation en juillet.

L’avenir du chantier de l’autoroute A69 demeure entre les mains de la cour d’appel administrative de Toulouse. Le projet autoroutier de 53 kilomètres, qui doit relier la Ville rose à Castres, a été annulé fin février dernier. Le tribunal toulousain invoquait l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). La cour d’appel doit se prononcer entre le 28 mai et début juin sur le recours déposé par l’État, qui a demandé un sursis à l’exécution de l’interruption des travaux. En attendant, partisans comme opposants à l’autoroute continuent de se mobiliser, comme détaillé dans une dépêche AFP. En cas de reprise, le chantier aura besoin de « deux ou trois mois pour tourner à plein régime » Lors d’une audience le 21 mai dernier, le rapporteur public s’est montré favorable à la reprise des travaux. L’avocate du collectif écologiste La voix est libre (LVEL), Alice Terrasse, a fustigé la « violence institutionnelle » derrière un texte adopté au Sénat. Examiné à l’Assemblée nationale le 2 juin, ce texte tend à court-circuiter la décision de justice, afin d’aboutir à une reprise le plus rapidement possible. Car c’est l’intérêt de ses partisans, comme le député du Tarn Jean Terlier. Ce dernier met avant le coût gigantesque de l'immobilisation et la sécurisation du chantier. Si reprise il y a, il lui faudra « deux ou trois mois pour tourner à plein régime », le temps de remobiliser les engins de chantiers et le millier d’ouvriers. D’autant que la décision sur le fond de la cour n’est pas prévue avant 2026. Une mise en service de l’A69 était initialement prévue pour fin 2025.

Les opposants appellent à une nouvelle mobilisation en juillet De son côté, le collectif anti-A69 ne démord pas. L’organisation a appelé le 20 mai à une nouvelle mobilisation, les 4, 5 et 6 juillet. « Depuis le début des travaux en mars 2023, les opposants à l'autoroute ont occupé des arbres pour éviter leur abattage, tenté d'installer des ZAD (zones à défendre) sur le tracé, organisé des rassemblements qui ont rassemblé des milliers de personnes, dont certains ont été émaillés d'incidents violents avec les forces de l'ordre », rappelle l’AFP. Mais dernièrement, les partisans ont davantage riposté, notamment lors d’une manifestation de masse à Castres le 8 mars. L’occasion de scander leur slogan « A69, on finit ! » et défendre l’autoroute comme un moyen de désenclaver le bassin de population de Castres-Mazamet. « Nous ne les laisserons pas passer en force et recommencer. Nous ne les laisserons pas poursuivre jusqu'au bout leur politique de la destruction accomplie et arguer qu'un chantier ne peut plus être arrêté puisqu'il est déjà trop avancé », ont cependant rétorquer les anti-A69 dans un communiqué, relayé via le canal Telegram des Soulèvements de la terre.

Par Virginie Kroun

