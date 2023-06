Vers un partenariat entre l’Anah et les Maisons France Services

Les Maisons France Services, qui accompagnent les Français dans certaines démarches administratives, élargiront leur offre de services, en incluant MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’, et le chèque énergie, dès 2024, a annoncé ce mercredi Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. La subvention annuelle sera également augmentée pour les 2 600 guichets.

Alors que 2 600 Maisons France Services sont aujourd’hui réparties sur tout le territoire pour aider les Français dans leurs démarches administratives, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, annonce que de nouvelles subventions seront accordées à ces points d’accueil, et que leur offre de services s’élargira aux aides MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’, et au chèque énergie.

Élargir l’offre de services de ces points d’accueil

Les Maisons France Services comptent actuellement neuf partenaires, dont La Poste, la direction des Finances publiques, ou encore l’assurance maladie et retraite. L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) devrait rejoindre la liste.

Grâce à ce partenariat avec l’Anah, toutes les Maisons France Services seront en capacité de conseiller les particuliers dans leurs démarches administratives pour obtenir une aide MaPrimeRénov’ ou MaPrimeAdapt’ dès 2024. France Services pourra également être amené à distribuer le chèque énergie, a annoncé Stanislas Guerini, dans une interview accordée au journal La Croix.

Dans ce contexte, le temps de formation des 4 000 conseillers, qui accompagnent déjà les Français dans leurs démarches fiscales et demandes de pension de retraite, va être doublé.

Par ailleurs, la subvention annuelle accordée aux Maisons France Services passera progressivement de 35 000 euros à 50 000 euros d’ici 2026.

Dès le début d’année prochaine, cette subvention sera de 40 000 euros - avec 5 000 euros supplémentaires pour les points d’accueil situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) - avant de passer à 45 000 euros en 2025, puis 50 000 euros en 2026.

« Le budget consolidé consacré au réseau, qui était de 30 millions d'euros la première année, a été multiplié par cinq pour atteindre près de 150 millions par an », a précisé le ministre Stanislas Guerini.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock