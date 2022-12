Depuis 2018, un chèque énergie est versé aux Français les plus modestes. Cette année, le gouvernement a annoncé un nouveau chèque exceptionnel pour aider 12 millions de foyers à payer leurs factures d’énergie. D’un montant de 100 à 200 euros, il sera automatiquement envoyé aux ménages éligibles.

Ce dimanche, un décret encadrant la distribution d’un nouveau chèque énergie exceptionnel a été publié au Journal Officiel.

Annoncé le 14 septembre dernier par le gouvernement, ce nouveau chèque énergie vise à aider les plus modestes à faire face à la hausse des prix des énergies. Il doit ainsi aider 12 millions de foyers à payer leurs factures d’énergie.

Pour rappel, depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix des énergies a explosé. Pour limiter ces hausses pour les particuliers, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire, qui limite notamment la hausse des prix réglementés de vente du gaz et d’électricité à 15 % - au lieu de 120 % sans cette mesure, selon le ministère de l’Économie.

En pratique, ce chèque sera automatiquement envoyé aux ménages éligibles à compter de fin décembre et jusqu’à 8 semaines après.

Entre 100 et 200 euros d’aide

Dans le détail, les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros recevront 200 euros, et ceux dont le revenu fiscal se situe entre 10 800 et 17 400 euros recevront 100 euros d’aide.

Par rapport au chèque énergie classique - habituellement envoyé au printemps à 6 millions de Français - ce chèque exceptionnel présentera une durée de validité d’un an supplémentaire. Les fournisseurs d’énergie pourront ainsi l’accepter jusqu’au 31 mars 2024.

En complément, certains ménages les plus modestes se chauffant au fioul pourront également recevoir une aide allant de 100 à 200 euros, et ceux se chauffant au bois, entre 50 et 200 euros.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock