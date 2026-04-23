Confrontée à une nouvelle baisse de l'activité de l'artisanat du BTP au T1 2026, notamment à cause de la guerre au Moyen-Orient, la CAPEB a présenté une quinzaine de mesures proposées aux différents ministres pour relancer la machine. Jean-Christophe Repon, son président réélu pour les trois prochaines années, veut désormais insister sur la mise en place d'une TVA réduite pour l'ensemble des travaux de rénovation.

« La CAPEB souhaiterait bien être titulaire dans l'équipe de France du logement ! » À peine réélu président de l'organisation syndicale pour les trois prochaines années, Jean-Christophe Repon ironise d'avoir appris par communiqué de presse les évolutions de MaPrimeRénov' précisées par Vincent Jeanbrun aujourd'hui à Marseille.

« C'est assez brutal comme décision alors que l'on cherche à retrouver la confiance nécessaire à la rénovation », critique-t-il. Il a aussi profité de l'annonce de sa réélection pour annoncer de premiers chiffres sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur l'artisanat du bâtiment.

Vers un observatoire des prix des matériaux

Au premier trimestre de 2026, l'activité a baissé de 1,5 %, ce qui rebat les cartes selon la CAPEB, qui avait plutôt anticipé une stagnation cette année. « On va retravailler nos hypothèses puisque l'activité nous permet pas de pouvoir nous projeter sur l'avenir. » Cette baisse passe d'autant plus mal qu'elle fait suite à deux années très compliqués pour le secteur (-3,8 % en 2025 et -4 % en 2024). La baisse d'activité est aussi accompagnée d'une diminution de 2,2 % sur l'emploi.

Le syndicat précise que les aides sur le GNR, annoncées mardi 21 avril, sont bienvenues, mais dit aussi avoir formulé une quinzaine de propositions à l'intention des ministres concernés. La CAPEB insiste notamment sur l'utilité de la création d'un observatoire des prix des matériaux.

L'idée, selon l'organisation, étant qu'un organisme - certainement l'INSEE - puisse suivre et rendre public, dans la mesure du possible, les prix de certains matériaux. « Il ne s'agit pas de contrôler les prix », explique Jean-Christophe Repon. « Il ne s'agit pas de les influencer mais simplement d'éviter des mécanismes abusifs sur une fixation des prix qui se retrouveraient complètement déconnectés de la réalité des coûts. »

« Les matériaux ne sont jamais revenus au prix d'avant la guerre », reprend l'électricien de profession, concernant de l'augmentation des prix entraînée par la guerre en Ukraine.

La CAPEB réclame une baisse de TVA pour l'ensemble des travaux de rénovation

Le syndicat demande surtout au ministre de ramener la TVA de 10 à 5,5 % pour l'ensemble des travaux de rénovation afin, selon lui, de baisser les prix des travaux pour les ménages. Il avait été question de cette proposition la semaine dernière lors d'une rencontre entre Jean-Christophe Repon et Vincent Jeanbrun à laquelle nous avions assisté. « Pour nous, c'est le minimum que le gouvernement peut faire pour sauvegarder les entreprises artisanales qui ne sont pas loin du burn-out », poursuit Monsieur Repon.

Selon ses estimations, une telle mesure pourrait générer 2,4 milliards d'euros d'activité supplémentaire, ainsi que 10 000 à 11 000 emplois créés. « On ne veut pas de l'aide pour de l'aide, on veut de l'activité ! » Après l'adoption du dispositif Jeanbrun, « un effort important des finances publiques pour la promotion immobilière et pour la construction neuve », il réclame « la même attention pour la rénovation. »

Pour ce nouveau mandat, Jean-Christophe Repon espère en tout cas que le bâtiment pourra être moins impacté que sur la période 2020-2026. En plus de sa réélection, la CAPEB a annoncé le renouvellement aux deux tiers de son bureau.

Le syndicat a par ailleurs évoqué la prévention, qu'il souhaiterait mettre en avant lors de cette nouvelle mandature de trois ans en insistant notamment sur sa volonté de limiter la sous-traitance à deux rangs. Une manière, selon le président de l'organisation, de lutter efficacement contre des cas de recours au travail dissimulé qui sont actuellement jugés par des tribunaux franciliens.