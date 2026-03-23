Eiffage Construction fournira 450 bâtiments modulaires à RTE
Publié le 23 mars 2026 à 6h30, mis à jour le 23 mars 2026 à 16h40, par Virginie Kroun
450 bâtiments modulaires. C’est le chantier que RTE a confié à Eiffage Construction, plus précisément à son activité Travaux & Services.
« RTE a engagé un vaste programme industriel de modernisation du réseau qui a pour ambition d’adapter les infrastructures existantes au changement climatique et de rendre possible l’électrification du pays », lit-on dans un communiqué du major de la construction, daté du 17 mars.
Premières livraisons prévues le deuxième trimestre
«Les modules fournis permettront l'intégration des équipements de moyenne et très haute tension, répondant aux exigences techniques complexes des sites de RTE », est-il également précisé.
Au total, Eiffage Construction concevra, fabriquera et installera 1 125 modules préfabriqués en ossature bois. Des éléments « des postes électriques », assemblés par une des 70 agences du groupe en France métropolitaine.
« Réalisé en offre intégrée, ce projet s'appuie sur l'expertise de nos filiales Savare et HVA Concept. Les modules seront produits dans les usines de Savare situées à Moult et Lessay en Normandie. L'intégration des équipements sera quant à elle réalisée dans la région bordelaise », détaille l’entreprise mandatée sur ce chantier massif, visant à démocratiser ce mode de construction industrialisé. Cette technique est de plus en plus plébiscitée pour le gain de temps et des économies de main-d’œuvre sur chantier. Selon une étude Algeco, 45 % des Français sondés la voient comme une solution d'avenir.
L’opération durera cinq ans et prévoit des premières livraisons dès le second trimestre 2026.
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