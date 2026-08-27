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Plus de 33 000 dirigeants d'entreprise ont perdu leur emploi au S1 2026

Conjoncture
Publié le 27 août 2026 à 9h55, mis à jour le 27 août 2026 à 17h52, par Raphaël Barrou
Au S1 2026, 7 718 dirigeants d'entreprises de construction ont perdu leur emploi, selon GSC et Altares. Le second œuvre est particulièrement touché, avec une augmentation de 5,3 %.
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À la moitié du chemin pour l'année 2026, les chiffres de l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs, réalisé par l’association GSC et la société Altares, ne sont pas spécialement encourageants. Par rapport à la même période en 2025, le nombre de pertes d'emplois des entrepreneurs a augmenté de 7 %. 

En moyenne, selon les auteurs de l'étude, ce sont plus de 180 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi chaque jour sur la période.

La construction reste le secteur le plus touché

 

Près d'une perte d'emploi d'entrepreneur sur quatre concerne une entreprise de construction. Au S1 2026, ce sont en effet 7 718 chefs d'entreprise qui ont été concernés dans le secteur. Mais la situation s'y stabilise (-0,2 % par rapport au S1 2025), là où elle empire dans d'autres domaines. Le second œuvre subit cependant une forte augmentation (+5,3 % avec plus de 4 200 entrepreneurs) au contraire des travaux publics, qui parviennent à une baisse de 15,1 % de leurs pertes d'activité. 

« La perte d’emploi du dirigeant peut toucher tous les profils d’entrepreneurs », commente Hervé Kermarrec, président de l’association GSC. « Si les dirigeants de jeunes structures, souvent plus fragiles, sont particulièrement exposés, ceux d’entreprises plus matures le sont également. C’est pourquoi il est indispensable d’intégrer ce risque dans sa réflexion et de l’anticiper en s’appuyant sur des dispositifs de protection adaptés, comme la GSC. »

Ambiance morose à quelques mois de la présidentielle

 

Ainsi, pour les dirigeants de PME de plus de 50 salariés, les situations de chômage ont augmenté de 52 %, de 26,4 % pour les dirigeants réalisant plus de cinq millions d'euros de chiffre d'affaires et de 47,3 % pour les dirigeants d'entreprises qui dépassent les dix millions d'euros. En revanche, les dirigeants d'entreprises de moins de trois salariés restent les plus touchés : ils représentent près de trois quarts des pertes d'emploi du S1 2026

Pour Thierry Millon, directeur des études Altares, « le baromètre de mi-année témoigne de l’ampleur de la crise qui frappe le tissu économique : plus de 33 000 dirigeants ont perdu leur emploi à la suite de la liquidation de leur entreprise, et dans leur sillage environ 80 000 salariés. »

Dans le cadre de ses universités d'été, organisées à Roland Garros en cette fin août, le Medef a révélé un sondage sur les attentes des chefs d'entreprise français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est morose. À quelques mois de l'élection présidentielle, 82 % des 65 000 sondés se disent pessimistes face aux effets du prochain Président de la République. 

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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