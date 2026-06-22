L'Unicem Occitanie renouvelle sa gouvernance

L’Unicem Occitanie a renouvelé plusieurs mandats et fixé ses priorités pour la filière carrières et matériaux de la région.

Réunie le 29 mai au Palais des Congrès du Cap d’Agde (Hérault), l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Occitanie a renouvelé plusieurs mandats au sein de sa gouvernance régionale. À l’issue de son Assemblée générale, quatre responsables ont été élus ou reconduits dans leurs fonctions.

Emmanuel Faure, directeur régional matériaux chez Vinci Construction, a été réélu président de l’UNICEM Occitanie pour un mandat de trois ans.

Charles-Henri Brisse, directeur régional carrières chez Eiffage Route et chef de file de la commission sociale régionale, a été élu président délégué de l’UNICEM Occitanie pour la délégation Pyrénées.

Au sein du Collège Granulats de l’UNICEM Occitanie, Romain Cador, directeur de Calcaires du Biterrois, a été élu président pour la délégation Méditerranée. Il conserve également les fonctions de chef de file des commissions Recyclage/Économie circulaire et Communication de l’UNICEM régionale.

Jean-Marc Nguyen, directeur de Sablières Malet, a pour sa part été élu président du Collège Granulats pour la délégation Pyrénées.

Selon le communiqué de l’Unicem Occitanie, les quatre élus entendent « renforcer la contribution économique, environnementale et sociétale de la filière, en lien étroit avec les territoires et leurs attentes ».

L'objectif de renforcer les liens entre industriels et acteurs locaux

Parmi les priorités identifiées : la mise en œuvre du Schéma régional des carrières d’Occitanie et son intégration dans les documents d’urbanisme.

L’Unicem Occitanie souhaite également renforcer « la pédagogie sur l’utilité des matériaux et l’importance d’une "indépendance minérale" de l’Occitanie, en consolidant l’implantation des sites et les capacités de production ».

La fédération envisage par ailleurs de conforter ses liens avec les élus, les associations et le monde éducatif, tout en poursuivant la promotion des démarches de progrès de la filière en matière de santé et sécurité, d’économie circulaire, de recyclage, de pratiques environnementales et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Une filière de 4 200 emplois directs en Occitanie

En Occitanie, la filière représentée par l’UNICEM compte 430 entreprises et 800 sites de production. Elle représente 4 200 emplois directs, avec 36 millions de tonnes de granulats extraits chaque année et 4,3 millions de m³ de béton prêt à l’emploi produits annuellement. La région concentre également 24 % du chiffre d’affaires national de l’industrie française des roches ornementales et pierres de construction.

D’autres élections sont prévues afin de compléter cette gouvernance collégiale pour les autres activités représentées par la fédération, notamment le béton prêt à l’emploi, le pompage béton, les pierres de construction et les roches ornementales.