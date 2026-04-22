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Nicolas George, nouveau directeur général de Lafarge France

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Nomination
Publié le 22 avril 2026 à 7h30, mis à jour le 22 avril 2026 à 17h19, par Raphaël Barrou
Après avoir occupé des responsabilités de direction dans différents pays pour le groupe Holcim, Nicolas George a été nommé directeur général de Lafarge France. Il remplace à ce poste Xavier Guesnu, qui intègre le comité exécutif du groupe Holcim.
©Lafarge France - Batiweb
©Lafarge France

Lafarge France a nommé Nicolas George comme directeur général. En poste depuis le 1er avril, il remplace Xavier Guesnu, qui prend la direction de la branche Europe centrale et orientale tout en intégrant le comité exécutif du groupe Holcim, qui a racheté Lafarge en 2015. 

Avant cette nomination, Nicolas George a intégré le groupe Holcim en 2007 en tant que responsable de la stratégie pour le marché chinois. Il a ensuite été directeur général de Holcim Algérie, puis d'Holcim Philippines depuis 2024.

Nicolas George annonce vouloir « mener la course vers la décarbonation »

 

Diplômé de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et d'Agro Paristech, le nouveau responsable de la filiale française de Lafarge a annoncé vouloir « mener la course vers la décarbonation de la construction », avant de lister ses solutions pour y parvenir : « accélération de la construction circulaire, modernisation des process industriels, nouvelle génération de ciments bas carbone, projets de capture et de valorisation du CO2… »

Le cimentier en a profité pour annoncer deux autres nominations : celles d'Ahmed Sehil au poste de directeur administration et finance de Lafarge France, ainsi que de Xavier Legrand en tant que directeur général de Lafarge Bétons. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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