Aujourd’hui, face à l’augmentation des coûts de maintenance et aux exigences croissantes en matière de durabilité environnementale, une innovation majeure se profile : le béton auto-réparant. Alors où en est-on en 2026 de cette technologie, développée et étudiée par des universités et des professionnels depuis le début des années 2010 ?

Qu’est-ce que le béton auto-réparant ?

Le béton auto-réparant, aussi appelé béton auto-cicatrisant, désigne un béton capable de combler, de façon autonome, les fissures qui apparaissent dans sa structure, qu’elles soient microscopiques ou plus importantes. Cette capacité repose sur des mécanismes intégrés directement dans la matrice béton — qu’ils soient chimiques, biologiques ou mécaniques — qui réagissent lorsqu’une fissure se forme.

Contrairement au béton traditionnel, qui nécessite une intervention humaine pour réparer les défauts, le béton auto-réparant agit en autonomie, prolongeant ainsi la durée de vie des infrastructures et réduisant les besoins de maintenance.

Les différents mécanismes de réparation du béton auto-réparant

Si cette technologie semble relativement nouvelle, l’Empire Romain utilisait déjà une technique similaire. Une étude des chercheurs du MIT a révélé des petits morceaux de carbonate de calcium présents dans le béton romain afin de mieux résister à l’usure du temps. Les techniques ont bien évolué depuis, et le terme béton auto-réparant regroupe désormais diverses technologies.

Béton auto-cicatrisant avec microcapsules et agents polymères

L’une des approches les plus étudiées consiste à intégrer des microcapsules polymères remplies de résines (comme l’époxy ou le polyuréthane) dans le béton. Lorsque le matériau se fissure, ces capsules se rompent et libèrent leur contenu, qui durcit par réaction chimique au contact de l’air et de l'humidité, comblant ainsi les fissures.

Béton auto-réparant avec bactéries vivantes et solutions biologiques

Une autre voie prometteuse est l’utilisation de bactéries réactives qui produisent du carbonate de calcium lorsqu’elles sont activées par l’eau pénétrant dans une fissure. Cette réaction conduit à la formation de minéraux qui comblent naturellement les fissures, imitant des processus biologiques observés dans la nature — voire inspirés par des organismes comme le lichen. Des chercheurs de la Texas A&M University College of Engineering ont obtenu d’excellents résultats en laboratoire et veulent maintenant tester leur découverte dans des conditions réelles.

Béton auto-réparant contenant des adjuvants spécifiques

Des adjuvants cristallisants, incorporés au béton, réagissent au contact de l’eau pour former des cristaux de carbonate de calcium. À l’image du processus de calcification naturelle, ces cristaux bouchent progressivement les fissures.

Applications concrètes et projets pilotes

Depuis quelques années, plusieurs projets pilotes autour du monde explorent l’utilisation du béton auto-réparant dans des conditions réelles.

Béton auto-réparant : des premiers tests aux Pays-Bas

Des chercheurs de l'université de Delft ont développé un béton auto-réparant basé sur l’incorporation de bactéries et de lactate de calcium dans des capsules d’argile. Cette technologie est aujourd’hui commercialisée par la start-up néerlandaise Basilisk.

Cette solution peut s’appliquer sur des structures nouvelles ou anciennes et permet de combler des fissures allant jusqu’à 0,8 mm de large. Cette solution connaît une application concrète, elle est actuellement testée sur un parking d’Apeldoorn aux Pays-Bas.

Appliqué sur des nouvelles infrastructures, ce béton permet de réparer des fissures allant jusqu’à 1 mm de large. Il a notamment été utilisé lors de la construction d’un bassin d’eau dans le port de Rotterdam en 2017.

Un test grandeur nature en Belgique

Une dalle de couverture couplée à une solution auto-cicatrisante à base de bactéries (ajoutée dans la bétonnière) a été coulée récemment en Belgique. Après un an d’utilisation, l’absence de fissure ne permettait pas encore de juger de la capacité d’auto-réparation.

Béton auto-réparant : des défis et limites encore à surmonter

Performance dans des conditions réelles

Si les essais en laboratoire sont prometteurs, la réplication de ces performances dans des environnements réels (soumis à des cycles de gel/dégel, charges lourdes, pollution…) reste un défi. Les mécanismes de réparation doivent être robustes face à une grande variété de conditions. Il se pose également la question de savoir à partir de quelle taille de fissure le procédé n’est plus efficace.

Coût et adoption industrielle

L’intégration d’agents d’auto-réparation dans le béton augmente naturellement le coût de production. Même si des économies sont attendues sur le long terme, le coût initial reste une barrière pour de nombreux marchés, notamment les projets publics à budget contraint. Selon les estimations de la start-up néerlandaise, Basilisk, il faudrait doubler le prix au mètre cube par rapport à un béton classique.

Normes et réglementation

Pour l’instant, les bétons auto-réparants ne disposent pas encore d’un cadre normatif universel comparable à celui du béton traditionnel. La normalisation de ces matériaux, incluant des tests d’efficacité standardisés, est une étape indispensable avant une adoption généralisée.

En 2026, le béton auto-réparant est à un tournant technologique majeur : les recherches avancent rapidement, les essais sur le terrain se multiplient et l’industrie se prépare à franchir le cap de la commercialisation. Malgré des défis persistants — coûts, normes et performances dans des environnements réels — ses avantages indéniables en termes de durabilité, de maintenance réduite et d’impact environnemental en font une innovation prometteuse pour l’avenir des infrastructures.

Par Alexandre Masson