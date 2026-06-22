Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Canicule : des dilatations jusqu'à 7,5 cm mesurées sur des infrastructures

Partager l'article
Étude
Publié le 22 juin 2026 à 16h40, mis à jour le 22 juin 2026 à 17h09, par Nils Buchsbaum
En pleine canicule, Sites a mesuré des dilatations allant jusqu'à 7,5 cm sur certaines structures. Les données proviennent de 1 050 sondes réparties sur près de 100 ouvrages.
© Adobe Stock - Batiweb
© Adobe Stock

Alors que la France traverse son deuxième épisode de canicule de l'année, les effets des températures extrêmes ne se cantonnent pas au confort des habitants ou à la consommation énergétique. Les infrastructures elles-mêmes se déforment physiquement sous l'effet de la chaleur, et ces mouvements sont quantifiables. 

Grâce à un réseau de 1 050 sondes déployées sur près de 100 infrastructures, les équipes de Sites, entreprise spécialisée dans l'inspection, le diagnostic et la surveillance structurelle des ouvrages, ont analysé le comportement thermique des structures lors des récentes vagues de chaleur.

 

Des écarts de température jusqu'à 15,6 °C

 

Les mesures font apparaître un écart moyen de 12 °C entre une période normale et une vague de chaleur. En région parisienne, cet écart peut grimper jusqu'à 15,6 °C, selon Sites.

Ces variations ont des effets directs sur les matériaux. Une structure en béton ou en acier de 100 mètres peut ainsi s'allonger d'environ 1,5 centimètre lors d'un épisode caniculaire. Pour une structure de 500 mètres, la dilatation peut atteindre 7,5 centimètres. Des mouvements imperceptibles à l'œil nu, mais dont la mesure précise conditionne, selon l'entreprise, un suivi fiable des ouvrages dans le temps.

 

Un enjeu de maintenance prédictive

 

Face à l'intensification et à la récurrence des épisodes climatiques extrêmes, Sites souligne l'importance de la surveillance instrumentée pour mieux comprendre le comportement réel des infrastructures et adapter les stratégies d'entretien et de maintenance.

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.