Face à l'urgence climatique, anticiper les coûts de l'adaptation dans le secteur du bâtiment devient impératif, selon le dernier rapport de l'I4CE. Ce dernier met en évidence la nécessaire prise en compte du confort d'été, dès le processus de rénovation et de construction. Des recommandations qui rejoignent les positions défendues par le groupement Actibaie.

Dans son dernier rapport, intitulé « Anticiper les effets d'un réchauffement de +4°C : quels coûts de l'adaptation ? », l'I4CE (Institute for Climate Economics) met en lumière l'urgence d'une action proactive en matière d'adaptation au changement climatique. Une des principales recommandations de ce rapport est de considérer systématiquement le climat futur et le confort d'été lors des processus de rénovation et de construction de nouveaux bâtiments.

Cette perspective, soutenue par l'I4CE, trouve un écho particulièrement fort au sein du groupement Actibaie, syndicat professionnel regroupant divers métiers liés aux portes, portails, volets et stores.

Selon Vivian Depoues et Guillaume Dolques de l'I4CE, « si réagir et réparer peut parfois paraître plus simple qu'anticiper et abordable à court terme, il est important de garder en tête que sans adaptation structurelle, ces dépenses subies ne vont cesser d'augmenter ».

Privilégier des modes de construction sobres

Les conclusions formulées par l'I4CE soulignent plusieurs points, notamment qu'il existe des éléments de chiffrage pour certains secteurs, dont celui du bâtiment, mais qu'il n'existe pas de coût unique d'adaptation en France.

Ensuite, le rapport met en garde contre les réactions spontanées, souvent coûteuses pour les finances publiques, et souligne la nécessité d'une politique d'adaptation plus ambitieuse. Il identifie également des options d'anticipation bien connues mais insuffisamment déployées, telles que la construction de bâtiments sobres et adaptés aux conditions estivales, sans recours excessif à la climatisation.

Parmi ces options, certaines sont économiquement rentables, mais pas toutes. Cela soulève la question de l'internalisation du risque climatique dans les modèles économiques et de la prise en charge des coûts d'adaptation.

Enfin, le rapport insiste sur l'intégration de l'adaptation aux processus existants de planification, pour garantir une efficacité maximale.

Rendre éligibile l'installation de protections solaires à des programmes de financement

Selon le rapport de l'I4CE, ignorer l'évolution du climat lors des investissements risque de compromettre l'efficacité des actions entreprises.

Hervé LAMY, délégué général du Groupement Actibaie, insiste sur l'urgence « d’adapter les bâtiments pour faire face aux conséquences du changement climatique ». Il souligne que les solutions passives, telles que les protections solaires, sont essentielles pour améliorer le confort d'été sans augmenter la consommation d'énergie ni les émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, malgré leur efficacité, ces solutions sont souvent négligées dans les dispositifs d'aides à la rénovation et de financement des travaux.

Le Groupement Actibaie appelle donc à des mesures concrètes pour promouvoir l'installation de protections solaires, telles que l'éligibilité à des programmes de financement et une réduction de la TVA.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock