Déchets de chantier : Tri’n’Collect lève 5 millions d’euros

Tri’n’Collect vient d’annoncer la réalisation de sa troisième levée de fonds, à hauteur de 5 millions d’euros. Souhaitant consolider sa position dans la gestion innovante des déchets de chantier, Tri’n’Collect a pu compter sur des partenaires comme la Banque des Territoires et Colam Impact.

Tri’n’Collect a récemment fait le constat amer que dans certaines constructions, pour un mètre carré construit, 100kg de déchets sont produits. L'entreprise a donc mis en place une importante levée de fonds - sa troisième - afin de consolider davantage sa position dans la gestion des déchets de chantier.

Et les efforts payent, puisqu’en 4 ans et depuis sa création, Tri’n’Collect a pu éviter l’enfouissement de 25 000 tonnes de déchets de chantier, notamment grâce au tri à la source sur chantier et à un accompagnement des professionnels du bâtiment. Ils ont par la suite pu être réemployés ou recyclés.

En plus de cette levée de fonds de 5 millions d’euros, qui a été rendue possible grâce à la confiance renouvelée de deux actionnaires que sont la Banque des Territoires et Colam Impact, Tri’n’Collect voit également l’entrée dans son capital de la Banque des Territoires sur fonds propres. L’entreprise a également pu compter sur le soutien des banques BPI, BNP, CIC Ouest et Crédit Agricole Atlantique Vendée.

« L’engagement renouvelé de nos investisseurs historiques et l’arrivée de la Banque des Territoires est un signal fort pour notre équipe et nos clients. Cette levée de fonds qui accueille de nouveaux actionnaires nous permettra d’accélérer notre développement et de renforcer notre position en tant qu’acteur majeur de l’économie circulaire », se félicite Quentin Charoy, président de Tri’n’Collect.

Étendre l’activité et améliorer les process

Ces fonds permettront notamment à Tri’n’Collect d’accélérer le go to market sur les marchés de la déconstruction sélective et réhabilitation et d’étendre ses activités aux régions de l’Île-de-France et des Hauts-de-France. Un nouveau modèle d’agence va également être mis en place, et sera intégré au sein d’un écosystème d’acteurs de l’économie circulaire, dans le but de maximiser les synergies et les collaborations.

D’importants moyens seront également consacrés à l’amélioration des processus de recyclage, dans le but d’optimiser et de maximiser les impacts positifs de la station de tri. Se faisant, l’entreprise Tri’n’Collect se positionne comme un acteur majeur dans le cadre de la REP et de l’économie circulaire.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Tri'n'Collect