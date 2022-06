Économie circulaire : Big Bag 'n Go intègre SOS Bennes

Big Bag ‘n Go annonce intégrer l’entreprise SOS Bennes, renforçant ainsi son engagement en faveur de l’économie circulaire. En s’associant, le nouveau groupe devient un acteur intégré de la collecte, du tri et de la valorisation.

En novembre 2021, le ministère de la Transition écologique avait reporté d’un an l’entrée en vigueur de la Responsabilité élargie du producteur (REP) pour le bâtiment, désormais prévue au plus tard pour début janvier 2023.

La REP doit se mettre en place en vertu de la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire (AGEC), et vise à répondre aux enjeux de collecte et de valorisation des déchets du bâtiment, alors que 46 millions de déchets seraient produits par an dans le secteur. Un enjeu important qui a notamment donné lieu à la création de plusieurs éco-organismes comme Valobat ou Ecominero, spécifiquementdédiésauxdéchetsminéraux.

C’est dans ce contexte qu’est née la fusion entre la start-up Big Bag ‘n Go et l’entreprise familiale SOS Bennes. L’objectif ? Déployer une offre globale en matière d’économie circulaire. Une opération qui s’inscrit dans l’ambition de la start-up tech de se positionner comme un interlocuteur de référence pour tous les types d’évacuation de déchets du bâtiment.

Cette intégration permettra désormais aux professionnels, sur le terrain, de bénéficier de moyens pour faciliter le tri à la source et la valorisation des déchets en proposant notamment une offre adaptée à tous les chantiers (bennes, big bags, déchets dangereux). Ils pourront également s'appuyer sur les centres de tri de Big Bag n’ Go et son maillage de sites partenaires nationaux, afin d’optimiser la logistique et valoriser les matériaux dans le respect de la réglementation. Par ailleurs, la start-up assure une traçabilité digitalisée des déchets.

Marie Gérald

Photo de Une : © Big Bag 'n Go