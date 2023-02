À l’échelle française, les tendances du bâtiment de 2023 sont dominées par l’énergie, d’après Eaton, spécialiste de la gestion intelligente de cette énergie.

Un constat « sans surprise », commente Laëtitia Tran-Rodeghiero, Commercial Buildings Segment Manager de l’entreprise, après une année 2022 marquée par la crise énergétique sur fond de guerre en Ukraine et la COP27 en novembre qui a réaffirmé l’urgence climatique.

Le stockage de l’énergie de plus en plus adopté

À l’approche de l’automne dernier, chaque pays européen avait sa façon de répondre aux pénuries et hausses des prix de l’énergie.

Se dessine pourtant une tendance globale, d’après Laëtitia Tran-Rodeghiero : « L’utilisation stratégique de systèmes de stockage d'énergie est amenée à devenir une option de plus en plus privilégiée. Grâce au stockage d'énergie, le propriétaire d’une entreprise ou d’une maison peut stocker l'énergie du réseau pendant les heures creuses, ainsi que l'énergie qu'il produit à partir de sources renouvelables, pour l'utiliser ultérieurement ».

De quoi répondre aux projets de mix énergétique de la France, dont l’Assemblée nationale a récemment adopté le projet de loi d’accélération des projets d’énergies renouvelables début février.

Les échéances des réglementations européennes reviennent au galop



Sans compter les échéances imposées par l’Union européenne en termes de consommation d’énergie et d’émissions carbone, qui encourageront la transition vers le renouvelable.

« Les pays de l'UE ont pour mission de mettre en œuvre le cadre législatif Fit-for-55, conçu pour accompagner les économies nationales vers une réduction de 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2030. Certaines exigences ont été revues à la hausse en 2022 afin de soutenir l'initiative REPowerEU », rappelle Laëtitia Tran-Rodeghiero.

Mais en France, si accélérer les EnR semble une volonté du gouvernement, le texte a ses opposants du côté du pouvoir législatif. C’est le cas par exemple des députés Rassemblement national (RN), qui ont saisi le Conseil constitutionnel, deux jours après l’adoption de la loi d’accélération des projets EnR, retardant sa promulgation.

Le groupe d’extrême droite avait notamment reproché dans un communiqué une « fuite en avant en faveur des énergies intermittentes » en lien avec « les lobbies de l'éolien et du solaire ». Le camp politique évoque également une « rupture d’égalité », en particulier financière, entre les producteurs d'énergies renouvelables et les autres énergéticiens.

Quand véhicules électriques et énergies renouvelables vont de pair

« Les propriétaires d'immeubles sont parfois surpris lorsque la notion de recharge des véhicules électriques (VE) est associée à la notion d’énergies renouvelables », constate Laëtitia Tran-Rodeghiero.

La Commercial Buildings Segment Manager d’Eaton poursuit : « En effet, il n’est pas évident de comprendre au premier abord comment une infrastructure de recharge pour véhicule électrique (IRVE) peut améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Cela est rendu possible grâce au couplage sectoriel, qui consiste à lier plus étroitement la production et la consommation d'énergie pour une utilisation optimale des énergies renouvelables ».

Cela n’empêche pourtant pas l’installation de bornes de recharge électrique de s’accélérer, « à mesure que les échéances de retrait progressif des véhicules à essence et diesel se rapprochent », abonde Laëtitia Tran-Rodeghiero.

À savoir que la loi d’orientation des mobilités (LOM), publiée fin 2019 en France, prévoit la fin des véhicules fonctionnant aux énergies fossiles d’ici 2040. Un texte suivi par l’adoption de deux dispositifs, dont un visant à faciliter leur déploiement en copropriétés.

La rénovation et la modernisation

Autre tendance : la rénovation énergétique. « Les incitations supplémentaires à la modernisation prendront la forme de réglementations nationales qui découleront d'initiatives gouvernementales telles que la nouvelle Directive sur la Performance Énergétique des Bâtiments de l’UE (DPEB) », souligne notamment Laëtitia Tran-Rodeghiero.

En France, cela se confirme en 2023, marquée par l’interdiction progressive des nouvelles catégories de passoires énergétiques. Face à cela et aux hausses des prix de l’énergie, l’Etat a récemment revu à la hausse les montants d’aides MaPrimeRénov’.

La lutte contre la pénurie de compétences

« La mise en œuvre de stratégies visant à remplacer les combustibles fossiles par un nouveau mix énergétique faisant une large place aux énergies renouvelables nécessitera de nombreux travaux d'infrastructure, ainsi que des personnes pour les mener à bien. L'automatisation et l'adoption de processus de travail efficaces et reproductibles permettront à des professionnels moins qualifiés d'accomplir davantage de tâches », observe Laëtitia Tran-Rodeghiero.

La formation à ces nouveaux métiers devient urgente. La France semble l’avoir compris avec l’éclosion d’écoles consacrées au génie climatique.

Photo de Une : Adobe Stock