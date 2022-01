La nouvelle laine de verre Isover labellisée Solar Impulse Efficient Solution

Le spécialiste de l’isolation Isover a lancé une nouvelle laine de verre éco-conçue. Cette dernière vient d'obtenir le label Solar Impulse Efficient Solution, initié par Bertrand Piccard, pionnier des technologies propres. Une distinction qui permet de promouvoir des solutions innovantes, et d'accélérer leur développement.

Mis en place par l’explorateur Bertrand Piccard, le label Solar Impulse Efficient Solution promeut des solutions ayant un impact positif sur la planète tout en étant économiquement viables. « Il existe aujourd’hui des solutions efficaces qui peuvent stimuler la croissance économique, tout en réduisant notre impact sur la planète », estime-t-il. Cette reconnaissance d’envergure nationale et internationale encourage vivement la transition énergétique des bâtiments, mais a également pour vocation d’accélérer l’utilisation de procédés labellisés afin d’atteindre rapidement les objectifs environnementaux, et notamment ceux de neutralité carbone.

Une vision que partage le spécialiste de l’isolation Isover, qui annonce avoir obtenu cette distinction pour la commercialisation de sa nouvelle laine de verre.

Mettre en lumière l’impact positif de la laine de verre sur la planète

Le label Solar Impulse Efficient Solution, obtenu par le spécialiste de l’isolation, a pour objectif de mettre en lumière l’impact positif de la laine de verre, qui renforce l'isolation et limite les consommations de chauffage. Première laine de verre labellisée, elle répond entre autres aux problématiques de froid, de chaud et de bruit rencontrées par les usagers des bâtiments.

La nouvelle laine de verre Isover à été imaginée et conçue en France, à partir d’un matériau isolant qui se dote d’une nouvelle composition de liant 100 % biosourcé, à base de matières premières issues des industries sucrières et céréalières. Un procédé de fabrication innovant qui améliore le confort de pose, et qui fait de cette nouvelle laine de verre une solution durable pour la planète.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Isover