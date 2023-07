La Ville de Paris et Saint-Gobain partenaires pour favoriser le recyclage des fenêtres

Saint-Gobain France, en partenariat avec la Ville de Paris et ses bailleurs (Paris Habitat, RIVP et Elogie Siemp), s'engage à réduire l'empreinte environnementale du secteur du bâtiment. L'objectif : développer le recyclage en boucle fermée des déchets de chantier, en particulier les vitrages de fenêtres, et augmenter la part de matière recyclée dans les solutions de construction.

Dans le cadre de ce partenariat, qui « incarne une avancée importante dans la stratégie de neutralité carbone de la Ville de Paris », selon Jacques Baudrier, représentant de la Ville de Paris, Saint-Gobain mobilisera ses filiales telles que Saint-Gobain Glass et Placo pour mettre à profit leur savoir-faire dans les métiers industriels et de la distribution.

Les partenaires s'engagent sur deux grands axes : le recyclage des déchets du bâtiment en boucle fermée et l'écoconception de produits de construction avec l'incorporation de matière recyclée issue du démantèlement des chantiers.

« Cette démarche inédite va permettre d'accélérer la transformation de la capitale, renforçant sa résilience face aux évolutions à moyen et long terme », souligne à son tour Thierry Fournier, directeur général de Saint-Gobain France.

Développer les filières de recyclage

Dans cette optique, Saint-Gobain France s'engage à poursuivre le développement de filières de recyclage en boucle fermée de ses produits de construction, tels que Placo Recycling ou Saint-Gobain Glass Recycling.

Par ailleurs, l'entreprise communiquera chaque année la liste des partenaires formés pour préparer la matière à recycler conformément à son cahier des charges qualité.

De son coté, la capitale a décidé d'intensifier le rythme de ses rénovations, avec un objectif de 5 000 logements sociaux rénovés par an dès 2020. Pour cela, la Ville de Paris et ses bailleurs s'engagent à s'approvisionner en matériaux et produits de construction à faible impact environnemental, privilégiant les matériaux biosourcés, le réemploi et la réutilisation, ainsi que l'intégration de matières premières recyclées, tout en respectant le code des marchés publics.

Un exemple significatif est celui des menuiseries, où plus de 6 000 fenêtres sont remplacées chaque année dans le cadre de rénovations des équipements publics municipaux et des logements des bailleurs. Ces fenêtres et leurs verres représentent plus de 30 % du poids des déchets, offrant ainsi un important potentiel de réemploi et de recyclage des matériaux.

Les attestations sur les émissions de carbone évitées et les quantités de matières premières préservées remises par Saint-Gobain figureront dans le bilan environnemental de la Ville.

Marie Gérald

Photo de une : AdobeStock