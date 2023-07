La Fédération Française du Bâtiment (FFB) se félicite des récentes mesures prises en matière de financement en faveur de la rénovation énergétique. Elle envisage toutefois d'autres voies, orientées notamment vers l'épargne privée.

Le financement des travaux de rénovation énergétique continue de faire réagir les acteurs, dont la FFB.

Tout d'abord, le maintien du taux du livret A à 3 % jusqu'au début de l'année 2025 constitue une pause nécessaire après une hausse continue de près de 18 mois, indique la FFB dans un communiqué. Cette stabilité offrira «une visibilité permettra aux organismes de logement social de programmer plus sereinement leurs opérations, tant en matière de production que de rénovation », commente-t-elle.

Par ailleurs, la fédération salue la possibilité donnée aux particuliers de débloquer leur Plan d'Épargne Logement (PEL) de manière anticipée et sans pénalité, afin de financer des travaux de rénovation énergétique. Cette mesure, proposée par la FFB, encourage les ménages à investir dans l'amélioration de la performance énergétique de leur logement, contribuant ainsi à la transition écologique du secteur.

La FFB se félicite également du relèvement de 2,4 à 4 milliards d’euros (+66 %) du budget alloué à MaPrimeRénov’ en 2024, annoncé par la Première ministre. « Cette nette majoration des aides à la rénovation énergétique répond à l’une des demandes fortes de la FFB. Il faudra poursuivre sur cette trajectoire pour atteindre les objectifs de 2030 », avait déclaré Olivier Salleron, président de la FFB.

Soutenir la construction et la restructuration de «logements verts »

Dans le but de mobiliser l'épargne privée en faveur de la transition écologique, la FFB défend également un amendement au projet de loi «Industrie verte » déposé par le député Thibault Bazin, qui vise à orienter une partie des fonds de l'assurance-vie et des plans d'épargne-retraite vers la construction et la restructuration de « logements verts ».

Ces logements surpasseraient les exigences de la RE2020 et répondraient aux besoins du marché, notamment dans un contexte de réindustrialisation. Un amendement que la FFB appelle à soutenir de manière accrue.

« L'alignement des planètes en faveur de la transition écologique par le bâtiment », se réjouit Olivier Salleron, « les différentes mesures annoncées témoignent de la prise en compte des conclusions du rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz sur l'importance du secteur dans cette transition ».

Marie Gérald

Photo de une : Olivier Salleron