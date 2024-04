Inspiré de l’indice de réparabilité lancé par l’Ademe, le groupement Actibaie lance un « score de réparabilité » pour les volets roulants, portes de garage et portes automatiques piétonnes. L’objectif : aider les consommateurs et les professionnels du bâtiment à faire un choix plus durable, et permettre aux fabricants de valoriser leurs produits les plus vertueux.

Souhaitant promouvoir l’économie circulaire, le groupement Actibaie annonce lancer son « score de réparabilité » pour les volets roulants, portes de garage et portes automatiques piétonnes. L’objectif : permettre aux consommateurs et professionnels du bâtiment d’évaluer les possibilités de réparation pour mieux choisir les produits, et favoriser leur réparation plutôt que le remplacement, afin de réduire l’impact sur l’environnement. Valoriser les produits les plus durables Ce score – noté sur 10 – et attribué à un produit, incite à une approche plus durable de la consommation. Concrètement, la note est calculée sur la base de plusieurs critères, dont la disponibilité de la documentation, la disponibilité des pièces détachées, la facilité du démontage, ou encore le prix des pièces détachées. Grâce à cette notation, le consommateur peut rapidement savoir si le produit est facile à réparer. S’appuyant sur « l’indice de réparabilité » – dispositif officiel lancé par l’Ademe – ce « score de réparabilité » du groupement Actibaie n’a pas de caractère obligatoire. Il permet aux fabricants de mettre en avant le caractère durable de leur produit. « Ce score de réparabilité est une étape significative dans notre engagement pour la durabilité et l'innovation. Au sein du groupement Actibaie, nous croyons en la responsabilité environnementale des entreprises et souhaitons proposer des solutions qui contribuent à un avenir plus vert. Le score de réparabilité reflète notre engagement pour plus de transparence, de durabilité et pour la satisfaction des clients », explique Philippe Seas, président du groupement Actibaie. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock